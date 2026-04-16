WhatsApp ti avviserà se qualcuno accede al tuo account da un dispositivo collegato: la novità in fase di test

In un nuovo aggiornamento beta per Android, WhatsApp ha inserito una nuova funzione che permette di ricevere una notifica qualora uno dei dispositivi collegati risulti attivo mentre l’utente sta utilizzando l’app nello stesso momento sullo smartphone.

Probabilmente sarà capitato a molti, magari all'università o in ufficio, di collegarsi con WhatsApp Web per accedere alle proprie chat direttamente dal computer che stiamo utilizzando proprio in quel momento. Una funzionalità sicuramente molto comoda, ma che richiede una certa attenzione, soprattutto se il dispositivo che stiamo utilizzando non è il nostro: ricordarsi di disconnettere il proprio account nel momento in cui lasciamo il dispositivo. Sappiamo infatti che se saltiamo questo passaggio il rischio è che le nostre chat possano finire nelle mani di chiunque si trovi anche accidentalmente aprire WhatsApp Web da quello stesso dispositivo.

Proprio per ridurre questo rischio e rendere quindi l'uso dell'app di messaggistica ancora più sicuro WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che qualora diventi definitiva permetterà agli utenti di monitorare l'attività dei dispositivi collegati. In base a quanto rivelato da WeBetaInfo, il portale specializzato sulle novità in arrivo su WhatsApp, la nuova funzione è presente nell'aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.26.15.6. Si tratta di un aggiornamento beta, ovvero di una versione sperimentale attualmente in fase di test, che quindi sarà disponibile solo per un numero limitato di utenti.

Come funziona

Come mostra lo screen pubblicato da WeBetaInfo la nuova funzione in fase di sviluppo si chiama "Linked Device Activity", ovvero "Attività Dispositivi collegati", ed è opzionale. Questo significa che è l'utente a decidere se attivarla o meno, andando nell'area delle Impostazioni da WhatsApp mobile.

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Una volta attivata, questa funzione permette di ricevere una notifica sullo smartphone ogni volta che uno dei dispositivi collegati viene attivato nello stesso momento in cui lo stiamo utilizzando da mobile. Questa nuova funzione ha come obiettivo quello di fornire all'utente maggiore controllo sull'attività dei dispositivi collegati.

Cosa cambia rispetto ad ora

Oggi infatti WhatsApp permette già di conoscere quanti e quali dispositivi sono collegati al nostro account. Per saperlo basta infatti aprire l'app da smartphone, cliccare sui tre puntini in alto a destra e aprire la voce "Dispositivi collegati". Oltre a visualizzarli, possiamo anche scollegare i dispositivi direttamente dallo smartphone. Questa nuova funzione però – che ricordiamo è ancora in fase di test – migliorerà il controllo sui dispositivi collegati avvisandoci se qualcun altro sta utilizzando il nostro WhatsApp da un dispositivo collegato mentre noi lo stiamo utilizzando sullo smartphone.