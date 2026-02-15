WhatsApp infrange una vecchia regola: potrai fare videochiamate direttamente dalla versione web

WhatsApp sfida piattaforme come Zoom e Google Meet con chiamate criptate, condivisione schermo e chiamate di gruppo fino a 32 partecipanti direttamente dal browser.

WhatsApp Web è stata da sempre una versione di supporto, utile ma incompleta. Perfetta per leggere messaggi o condividere file, ma impossibile da usare per chiamate vocali o video direttamente dal browser. Sembra però che anche questo limite verrà abbattuto.

Negli ultimi giorni WhatsApp ha iniziato a distribuire una versione beta di chiamate vocali e video per la sua piattaforma web, consentendo agli utenti di fare e ricevere chiamate direttamente sul browser senza la necessità di installare un’app desktop dedicata. Da un lato quindi Meta punta a ridurre la dipendenza dalla verisone per smartphone, dall'altro posizionare l'app nel mercato delle piattaforme di meeting online

Come funzionano la chiamate su WhatsApp Web

La nuova funzione, ora in fase di rollout graduale per chi è iscritto al programma beta di WhatsApp Web, introduce pulsanti familiari per avviare chiamate vocali o video direttamente nella finestra di chat aperta nel browser. Come per la versione mobile basterà schacciare sulla sezione dedicata.

Tutte le chiamate audio e video, anche su mobile e desktop, saranno protette da crittografia end-to-end usando il protocollo di Signal. Questo significa che – almeno sulla carta – né Meta né terze parti possono accedere ai contenuti delle conversazioni.

La nuova funzione include anche supporto alla condivisione dello schermo durante una videochiamata, un elemento che avvicina WhatsApp Web ad altri strumenti collaborativi pensati per il lavoro remoto o la didattica online.

Un rollout graduale: quando sarà disponibile

Per ora la novità è disponibile per un numero limitato di utenti in beta e riguarda solo le chiamate uno-a-uno nel browser. Non è ancora possibile – almeno in questa prima fase – effettuare chiamate di gruppo dal web, sembra però che WhatsApp stia lavorando anche su questa estensione della funzionalità.

Secondo alcuni report, la versione browser dell’app consentirà di partecipare a chiamate di gruppo fino a 32 persone, generare link d’invito condivisibili e pianificare sessioni audio o video in anticipo. Gli utenti quindi potranno creare una sala virtuale direttamente dal browser, invitare chi vogliono con un semplice clic e stabilire orari precisi per le riunioni.

Perché è così importante per WhatsApp

Questa mossa segna un passo importante nella strategia di WhatsApp. Per professionisti, studenti e chiunque trascorra molte ore al PC, è sicuramente più comodo usare tutte le funzioni più avanzate senza dipendere dal telefono o da software aggiuntivi.

Non solo. Si tratta di un passo significativo verso una maggiore flessibilità e indipendenza dall’app mobile, rendendo WhatsApp Web uno strumento sempre più competitivo rispetto a piattaforme dedicate come Zoom o Google Meet.