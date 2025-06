video suggerito

WhatsApp Web è cambiato: perché da oggi vi sembra diverso Meta rinnova il design della versione desktop con una palette più profonda e animazioni aggiornate per personalizzare le chat. Le funzionalità restano invariate. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Su WhatsApp Web è comparso un messaggio: "Abbiamo apportato alcuni miglioramenti all'aspetto di WhatsApp Web, tra cui colori aggiornati per facilitare la lettura, nuove immagini, illustrazioni e altro ancora." Il restyling prevede un design più pulito e una nuova palette cromatica. Ad esempio, il blu scuro dello sfondo è stato sostituito da una sfumatura ancora più profonda, pensata per migliorare contrasto e leggibilità. Le nuove grafiche e i colori “creeranno un'esperienza nuova e moderna su WhatsApp, rendendola più accessibile e semplice da usare”, ha spiegato l'azienda.

Nonostante il restyling grafico, le funzionalità resteranno invariate: conversazioni, gruppi e contenuti multimediali saranno semplicemente inseriti in un’interfaccia dall’aspetto più moderno. Il nuovo design di WhatsApp Web è attualmente in fase di distribuzione globale. Già a marzo, Meta aveva annunciato il restyling grafico di WhatsApp Web, ora è in fase di implementazione anche in Italia. Il rollout continuerà nei prossimi giorni, raggiungendo progressivamente un numero sempre maggiore di utenti.

WABETAINFO | Il messagio su WhatsApp Web

Le novità di WhatsApp: dai colori delle chat alle nuove animazioni

Il restyling di WhatsApp Web si inserisce in un processo di aggiornamento continuo. Meta infatti ha appena lanciato 18 nuovi colori per i temi delle chat, portando a 38 le combinazioni cromatiche disponibili, così da offrire agli utenti una maggiore personalizzazione. I nuovi colori possono essere applicati sia alle singole conversazioni che all’intera app, direttamente dalle impostazioni generali.

Leggi anche La pubblicità arriva anche su WhatsApp: cosa cambia per gli utenti

Anche gli sfondi e i doodle decorativi si adatteranno automaticamente al colore scelto, per garantire un’estetica coerente e migliorare la leggibilità. WhatsApp potrebbe estendere questi nuovi temi anche alla versione web, offrendo così un’esperienza visiva più uniforme su tutti i dispositivi

Oltre alle nuove opzioni cromatiche, WhatsApp ha recentemente introdotto una serie di novità, tra queste: il miglioramento del contrasto visivo nei pulsanti, la gestione più efficiente dei download, le nuove animazioni per l’invio dei contenuti multimediali e la possibilità di creare un avatar personalizzato per il profilo utente.