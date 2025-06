WhatsApp non sarà più verde? Cosa sappiamo sui nuovi colori dell’app

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Nella versione 2.25.19.2 di WhatsApp Beta per Android sono stati introdotti 18 nuovi colori da applicare ai temi delle chat. Da temi l'app di messaggistica investe sulla personalizzazione e con l'ultima aggiunta, il totale delle combinazioni cromatiche sale a 38, ampliando così le scelte a disposizione degli utenti. I nuovi colori possono essere applicati sia a singole conversazioni che all’intera app, intervenendo dalle impostazioni generali.

Tutte le tonalità previste per il nuovo aggiornamento sono state progettate per funzionare in entrambe le modalità visive dell’app, sia con il tema chiaro, sia con quello scuro. Non solo, anche gli sfondi e i doodle decorativi si adatteranno al colore scelto, per restituire un'estetica armoniosa e favorire la leggibilità sull'app di messaggistica.

Come modificare le chat con i nuovi colori

Per modificare l’aspetto di una singola chat, basta aprirla, toccare l’icona con i tre puntini in alto a destra, scegliere “Temi” e selezionare il colore che si preferisce. Se invece si vuole applicare una nuova tonalità a tutte le conversazioni contemporaneamente, è sufficiente accedere a Impostazioni > Chat e impostare un tema predefinito valido per l’intera app. Diversamente da quanto accade su Messenger, dove la modifica del colore è visibile a tutti i partecipanti della chat, su WhatsApp il cambio colore resta privato.

Quando l'aggiornamento arriverà in Italia

Questo aggiornamento si inserisce in un processo di rinnovamento costante che coinvolge sia la versione Beta che quella stabile dell’app. Oltre ai nuovi colori, WhatsApp ha recentemente introdotto una serie di novità: miglioramento del contrasto visivo nei pulsanti, gestione più efficiente dei download, nuove animazioni per l’invio dei contenuti multimediali e la possibilità di creare un avatar personalizzato per il profilo utente.

I nuovi colori da applicare a temi e chat sono un passo avanti non solo per l’estetica, ma anche per avvicinare l’esperienza d’uso su Android a quella già proposta su iOS con l’aggiornamento 25.17.70. Al momento, la funzione è disponibile per un numero limitato di Beta tester, ma WhatsApp ha confermato che il rollout proseguirà nelle prossime settimane.