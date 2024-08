video suggerito

WhatsApp cambia colore: perché l'app sta diventando verde per tutti In questi giorni molti utenti si sono ritrovati tra le mani una versione leggermente diversa di WhatsApp. L'app sta abbandonando definitivamente le vecchie colorazioni con tonii tra il blu, il rosso e il bianco per uniformarsi a un tema basato tutto sul verde.

A cura di Valerio Berra

Sono verdi le notifiche, buona parte delle scritte e anche l’ombra di alcuni bottoni. Se vi è capitato di aprire WhatsApp negli ultimi giorni avrete notato qualcosa di diverso. L’app infatti sta completando il rilascio di un aggiornamento che ha cambiato il colore di fondo: se prima le icone e i messaggi non letti si accendevano di blu, ora hanno un'icona verde. Idem per le notifiche. Non hanno il simbolo rosso ma un simbolo verde.

Scorrendo sui social si può vedere che l’arrivo di queste nuove impostazioni non è avvenuto lo stesso giorno per tutti gli utenti. Un po’ dipende dal rilascio degli aggiornamenti di Instagram, un po’ dipende dallo stato della vostra app. Noi consigliamo sempre di controllare su App Store o Play Store di avere la versione più aggiornata. Se non vi interessando le nuove funzioni fatelo almeno per motivi di sicurezza.

Cosa cambia con i nuovi colori di WhatsApp

Questa funzione sembra avere un effetto solo sull’estetica della piattaforma. Sono state annunciate delle piccole migliorie, come per gli sfondi o per le chat non lette, ma l'app grosso modo è rimasta la stessa. Per fare un confronto tra vecchia e nuova colorazione possiamo vedere cosa cambia tra l’app WhatsApp e l’app WhatsApp Business, una versione leggermente diversa consigliata se avete un negozio online. WhatsApp Business è rimasta alle vecchie colorazioni anche nella sua versione più aggiornata.

La nuova colorazione dell’app era già stata annunciata lo scorso 10 maggio. Con un comunicato ufficiale Meta, proprietaria di WhatsApp, aveva spiegato di aver deciso per la variante verde dopo aver provato un elenco di circa 35 temi diversi: "Con la costante espansione delle funzionalità, abbiamo sentito la necessità di far evolvere anche il design. Il nostro obiettivo era rendere il prodotto più fresco e moderno, senza però stravolgere la sua funzionalità principale”.