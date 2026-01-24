Cambiano i gruppi su Whatsapp: la grande novità per chi viene aggiunto dopo

I gruppi Whatsapp stanno per aggiornarsi con una nuova e attesa funzione, al momento disponibile solo per utenti selezionati nella fase di test. Ecco cosa cambierà per chi accede a un gruppo sulla diffusa applicazione di Meta.

I gruppi di Whatsapp stanno per ricevere un nuovo, attesissimo aggiornamento, che al momento è disponibile solo in rollout per alcuni beta tester selezionati. In parole semplici, i nuovi membri di un gruppo potranno accedere alla cronologia delle chat, ovvero di leggere i messaggi scritti prima di essere inseriti. Ciò permetterà di entrare immediatamente nel vivo della conversazione senza la necessità di tempestare gli altri di richieste per capirci qualcosa (e interrompere così il flusso). Quante volte è capitato di essere inseriti in un nuovo gruppo e non avere assolutamente idea di cosa si sta discutendo?

L'accesso alla cronologia dei gruppi è una funzione molto richiesta già presente in altre App (come Telegram); per Whatsapp è stato necessario un lungo periodo di sviluppo per questioni di sicurezza informatica. Le chiavi crittografiche per i nuovi membri, infatti, devono essere rielaborate affinché possano leggere i precedenti messaggi. Come indicato, al momento la nuova funzione è ancora in fase di sperimentazione presso utenti selezionati, pertanto ci vorranno alcuni mesi prima che diventi disponibile per tutti.

L'accesso ai messaggi scritti in un gruppo prima del proprio inserimento non sarà tuttavia una funzione automatica, ma gestita dagli amministratori con varie opzioni. Prima di essere invitati in un gruppo, del resto, è possibile che gli altri utenti stiano parlando di noi e magari si vorrebbero mantenere private certe osservazioni, dunque i gestori potranno selezionare quali e quanti messaggi della cronologia diventeranno visibili ai nuovi membri. Si può arrivare fino a 100 messaggi relativi alle ultime due settimane, quelli che nell'app accorpano i cosiddetti “messaggi recenti”. Nell'immagine condivisa dagli sviluppatori, i messaggi della cronologia che possono essere condivisi risultano a scaglioni di 25, 50, 75 e appunto 100. I messaggi condivisi vengono evidenziati per i nuovi utenti e tutti i membri del gruppo ricevono una notifica che informa della condivisione. Prima di dare accesso a questi messaggi l'amministratore del gruppo dovrà dare una conferma manuale, al fine di evitare spiacevoli condivisioni involontarie.

Credit: wabetainfo.com

“Quando si attiva l'opzione di condivisione della cronologia, gli utenti ricevono anche un messaggio di conferma le prime tre volte che tentano di condividere messaggi, fornendo un'ulteriore protezione contro la condivisione accidentale”, si legge nel sito wabetainfo.com, dove sono riportati gli aggiornamenti di Whatsapp ancora in beta. “Dopo la terza attivazione, il messaggio di conferma non viene più visualizzato, poiché si presume che gli utenti abbiano familiarità con la procedura. Tuttavia, l'opzione rimane facoltativa e disattivata per impostazione predefinita, per garantire che gli utenti mantengano il pieno controllo sulla privacy del proprio gruppo e decidano caso per caso se condividere o meno i messaggi recenti”, hanno chiosato gli sviluppatori di Meta.

Al momento questa novità è accessibile a chi partecipa al programma di beta test con le ultime versioni aggiornate di Android (2.26.1.28) e iOS ( 26.2.10.73), il sistema operativo dei dispositivi Apple. È possibile che la funzione arrivi prima per Android e poi per iOS, come accaduto in precedenza per altri aggiornamenti di Whatsapp. “Questa funzionalità è disponibile per alcuni beta tester e verrà estesa ad altri utenti nelle prossime settimane”, si legge nel sito degli sviluppatori. A maggio dello scorso anno i gruppi sono stati aggiornati con la chat vocale mentre a settembre è stata attivata la condivisione dei link.