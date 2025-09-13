Arrivano su WhatsApp le spunte blu universali: cosa sono e come funzionano

La nuova impostazione è stata avvistata nelle versioni beta dell’app per Android e iOS. Non si sa ancora quando verra rilasciata, tutto dipenderà dagli esiti dei test.

WhatsApp cambia le regole delle spunte blu. Ora tutti potranno vederle, indipendentemente dal tema scelto. In alcune combinazioni grafiche, soprattutto con temi particolari o bolle personalizzate, i messaggi letti non compaiono in blu, ma vengono segnalate con due spunte bianche, quasi identiche alle spunte grigie che indicano la semplice consegna.

Meta aveva introdotto le variazioni cromatiche in base al tema per armonizzare le spunte con i diversi sfondi e migliorare la visibilità, eppure la differenza tra spunte grigie e bianche si è rivelata troppo sottile per molti utenti.

La nuova impostazione è stata avvistata nelle versioni beta dell’app per Android e iOS: alcuni utenti tester già possono vedere le spunte blu indipendentemente dal tema scelto, mentre altri stanno aspettando che la funzione venga estesa gradualmente.

Leggi anche Sarà molto più semplice sapere chi ha guardato il tuo stato di WhatsApp: la nuova funzione

Quando arriveranno le spunte blu universali

Le due spunte blu torneranno visibili in ogni tema dell’app su Android e iOS. Diversi utenti hanno fatto notare come le combinazioni di colori in base al tema rendessero difficile distinguere visivamente un messaggio aperto da uno da leggere, e WhatsApp è corsa ai ripari.

Al momento non è ancora certo quando le spunte blu universali saranno disponibili: tutto dipenderà dagli esiti dei test, dal giudizio sugli aspetti estetici e dall’accessibilità, oltre che dall’eventualità di adeguamenti in base alle normative vigenti in un determinato Paese.

Con il ritorno delle spunte blu universali, WhatsApp sembra concentrarsi su un obiettivo semplice ma essenziale: rendere immediatamente comprensibile lo stato dei messaggi, semplificando l’esperienza quotidiana dei suoi oltre due miliardi di utenti nel mondo.

Le ultime novità di WhatsApp

Le spunte blu universali non sono l'unica novità di WhatsApp. Meta sta lavorando anche una nuova modalità di accesso ai gruppi. Ogni partecipante potrà condividere il link in autonomia, se l’amministratore avrà scelto di abilitare questa opzione. La nuova funzione potrebbe aumentare la partecipazione e rendere i gruppi più dinamici, senza togliere agli admin il pieno controllo.

Non solo, secondo WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica, è in lavorazione anche una nuova funzione che renderà più semplice sapere chi ha visualizzato gli aggiornamenti di stato. L'opzione mostrerà subito chi ha visualizzato gli stati e con quali impostazioni di privacy, senza dover aprire l’elenco completo.