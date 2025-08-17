Sarà molto più semplice sapere chi ha guardato il tuo stato di WhatsApp: la nuova funzione

La nuova funzione mostrerà subito chi ha visualizzato gli stati e con quali impostazioni di privacy, senza dover aprire l’elenco completo.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che renderà più semplice sapere chi ha visualizzato gli aggiornamenti di stato. La novità è stata individuata da WABetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica, nell’ultima beta per Android (versione 2.25.23.14), rilasciata tramite il Google Play Beta Program. Al momento la funzione non è ancora disponibile, nemmeno per i tester: è infatti in fase di sviluppo.

L'app mostrerà in anteprima, direttamente sotto allo stato pubblicato, le icone dei profili che lo hanno visualizzato di recente, accompagnate dal numero totale dei contatti che hanno guardato lo stato. In questo modo gli utenti potranno avere un colpo d’occhio immediato sulle interazioni, senza dover aprire l’elenco completo delle visualizzazioni.

Come verranno aggiornati gli stati su WhatsApp

Gli “stati” di WhatsApp sono stati introdotti nel 2017 seguendo il modello delle “Storie” di Snapchat e Instagram. Sono ormai uno degli strumenti più utilizzati della piattaforma. Secondo dati diffusi da Meta, vengono visti da oltre mezzo miliardo di persone ogni giorno. Per questo motivo WhatsApp sta investendo sempre di più in nuove funzioni dedicate.

Con l'aggiornamento l’interfaccia dovrebbe essere semplice e compatta, con un design pulito pensato per rendere più interattiva la sezione degli stati e facilitare il monitoraggio delle attività. Sarà possibile vedere, già sotto lo stato pubblicato, le icone dei profili che lo hanno visualizzato più di recente, insieme al numero complessivo delle persone che hanno guardato lo stato.

Il nuovo pannello mostrerà anche le impostazioni di privacy associate a ciascuno stato: sarà quindi più semplice ricordare se un aggiornamento è stato condiviso con tutti i contatti, solo con alcuni, o con un pubblico ristretto. Una soluzione utile soprattutto per chi cambia spesso le opzioni di visibilità e vuole evitare errori o un oversharing involontario.

Quando sarà disponibile la nuova funzione

Non ci sono ancora date ufficiali per il lancio globale della nuova funzione dedicata agli stati di WhatsApp. È probabile che il rilascio avvenga gradualmente, come già accaduto in passato per altre funzioni dell'app di Meta, con test iniziali in mercati selezionati. Trattandosi di una versione preliminare, l’interfaccia potrebbe ancora subire modifiche.