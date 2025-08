Su WhatsApp arrivano le Guest Chat: come funzionano le conversazioni in grado di raggiungere chiunque

La nuova funzione consentirà di avviare conversazioni via link con contatti esterni, senza bisogno di installare WhatsApp o creare un account. Una novità pensata per ampliare l’accessibilità e attrarre nuovi utenti.

Meta sta lavorando a una nuova funzione per WhatsApp, si chiama “Guest Chat” e consentirà agli utenti di inviare messaggi anche a chi non ha l’app installata o un account attivo su WhatsApp. La novità è stata individuata da WABetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica. Guest Chat permetterà agli utenti di generare un link univoco e personale per avviare una conversazione, da inviare a un contatto non registrato sulla piattaforma. Il destinatario potrà accedere alla chat tramite browser, senza dover installare l’applicazione o creare un profilo WhatsApp.

Il link potrà essere condiviso liberamente tramite SMS, email o social media, offrendo così un canale di comunicazione immediato, semplice e sicuro. Tutte le conversazioni tramite Guest Chat saranno infatti protette con crittografia end-to-end. Soltanto i due partecipanti potranno leggere la conversazione. Nessun altro — nemmeno WhatsApp — avrà accesso alla chat. Oltre a fornire un metodo di comunicazione versatile, la Guest Chat potrebbe rappresentare anche una strategia per attrarre nuovi utenti, offrendo loro un primo contatto semplificato con la piattaforma.

WABETAINFO | Le Guest Chat Su WhatsApp

Quali saranno i limiti di Guest Chat

Guest Chat, almeno nelle prime versioni, presenterà alcune limitazioni rispetto alle conversazioni tradizionali:

Non sarà possibile inviare foto, video o GIF

Non saranno supportati i messaggi vocali o le videochiamate

o le Non si potranno avviare chiamate vocali o creare chat di gruppo

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla data di rilascio della nuova funzione. Guest Chat sembra essere ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe essere integrata nelle prossime versioni dell’app.

Le novità introdotte da WhatsApp

Meta sta per lanciare nuove funzioni. Oltre alle Guest Chat, presto sarà disponibile l'opzione Promemoria. Il suo funzionamento è semplice, accanto ai messaggi e alle chiamate perse comparirà un pulsante dedicato per impostare un promemoria. Sono disponibili alcune opzioni predefinite (2 ore, 8 ore, il giorno successivo), ma chi ha bisogno di maggiore flessibilità può selezionare manualmente data e ora. Quando arriva il momento, WhatsApp invia una notifica con il nome del contatto, la sua foto profilo e un link diretto alla chat dove è stato impostato il promemoria.

Le nuove funzioni di Meta rappresentano un’evoluzione naturale nel percorso intrapreso da WhatsApp, che da un lato punta su una gestione sempre più completa delle comunicazioni personali e professionali, dall'altro vuole facilitare l’ingresso nella community e attrarre nuovi utenti.