Cos’è la Modalità Notte di WhatsApp: i nuovi test e la fotocamera

WhatsApp sta provando in Beta una nuova funzione. Se ne parla come Modalità Notturna ma di fatto si tratta di un’opzione per migliorare gli scatti fatti con la camera interna in condizioni di scarsa luminosità.

Nelle ultime ore si stanno diffondendo parecchie notizie sulla Modalità Notte di WhatsApp. Ve lo diciamo subito, per fare chiarezza. Non si tratta di una modalità prevista come aggiornamento nell’app ufficiale. La Modalità Notte di WhatsApp fa parte del flusso delle Beta, gli aggiornamenti rilasciati solo per testare nuove funzioni prima di inserirle nei roll out ufficiali.

Non è detto che una funzione avvistata in una Beta poi arrivi negli aggiornamenti per tutti gli utenti. E se arriva non è detto che ci sia una data precisa. In ogni caso, il 29 luglio il blog specializzato WABetaInfo ha pubblicato un articolo secondo cui nella versione Beta per Android 2.25.22.2 sarebbe comparsa una Modalità Notturna di WhatsApp.

Gli effetti sulla fotocamera di WhatsApp

Partendo dalle indiscrezioni riportate dagli utenti, possiamo vedere che la Modalità Notturna di WhatsApp sia dedicata principalmente alla fotocamera. Come è noto, WhatsApp esiste l’opzione per scattare foto e video direttamente dalla camera integrata dall’applicazione. Nell’uso comune non è una strada molto seguita che le app dello smartphone offrono di solito la possibilità di lavorare meglio sulle immagini.

Sembra che Meta abbia deciso di investire sulla camera interna all’app. Negli screenshot emersi fino a questo momento si vede che spuntare un nuovo pulsante nell’interfaccia della camera. Una specie di mezzaluna che una volta attivata permetterebbe di migliorare le impostazioni di base per scattare immagini anche con una scarsa visibilità. Lo spiega WABetaInfo:

“La modalità notturna utilizza miglioramenti software per regolare l'esposizione e ridurre il rumore in ambienti bui. Ciò consente alla fotocamera di catturare maggiori dettagli, soprattutto nelle ombre, senza richiedere fonti di luce esterne. È particolarmente utile per scatti in interni, scene notturne o qualsiasi situazione in cui l'illuminazione non sia ottimale”.

Certo. Non sembra un upgrade immenso anche perché l’app al momento è parecchio limitata. Nella versione ufficiale, almeno per iPhone, esiste comunque giù un’opzione dedicata a situazioni in cui il buio può compromettere la riuscita dello scatto. Si attiva toccando prima la bacchetta magica e poi la lampadina in alto a destra. Si chiama: Modalità Luminosità Scarsa.