Su WhatsApp arriva un lucchetto segreto per nascondere davvero le tue chat

WhatsApp alza il livello della privacy dei suoi utenti con una nuova funzionalità. Si chiama Lucchetto Chat e permette di nascondere singole conversazioni. L’idea alla base è semplice: alcuni messaggi e contatti richiedono un livello di riservatezza superiore. Con il Lucchetto Chat, quelle conversazioni spariscono dalla lista principale e vengono raccolte in una cartella dedicata, visibile soltanto dopo aver sbloccato il dispositivo con sistemi come Face ID, impronta digitale o un codice segreto creato appositamente per WhatsApp.

Una volta attivato il lucchetto, i messaggi di quella chat non compariranno più tra le conversazioni visibili e spariranno anche le notifiche: comparirà solo un generico avviso: “WhatsApp: 1 nuovo messaggio”. Il contenuto dei messaggi e le informazioni sui contatti restano completamente nascosti, garantendo massima discrezione.

Come funziona il nuovo lucchetto di WhatsApp

Attivare o disattivare il lucchetto è semplice e vale sia per le chat individuali, sia per i gruppi, comprese le conversazioni silenziate. Per farlo, basta cliccare con il tasto destro sulla chat e scegliere l’opzione “Attiva lucchetto” o “Rimuovi lucchetto”. Se l’autenticazione del dispositivo non è ancora attiva, l’app chiederà di configurarla prima di procedere.

Gli utenti possono anche scegliere di creare un codice segreto, indipendente dal codice di accesso del telefono, per accedere alle chat protette. Una volta impostato, il codice permette di aprire, nascondere o visualizzare le conversazioni con lucchetto anche su web, garantendo così la protezione su tutti i dispositivi connessi.

Le chiamate in entrata non vengono bloccate e se si cambia telefono le chat rimangono protette: per accedervi sarà necessario configurare nuovamente l’autenticazione sul nuovo dispositivo. Infine, WhatsApp consente di rimuovere il lucchetto e svuotare le chat con un solo gesto, eliminando tutti i messaggi e i file multimediali contenuti. È comunque possibile recuperare il contenuto tramite l’ultimo backup precedente all’operazione, ma solo i messaggi e i media salvati fino a quel momento potranno essere ripristinati.Con questa novità, WhatsApp offre agli utenti un controllo ancora più stretto sulla propria privacy, rendendo più sicure le conversazioni personali e i contenuti sensibili.