"Ho visto nascere ChatGPT, ora vi spiego come cambierà il nostro futuro": la visione di Abran Maldoando Durante la AI Week, evento sull'intelligenza artificiale organizzato a Milano, abbiamo parlato con Abran Maldonado di OpenAI. È ambasciatore dell'azienda e lavora per rendere i software IA più equi, accessibili e inclusivi.

Intervista a Abran Maldoando Open AI Ambassador

A cura di Elisabetta Rosso

Luglio 2020, ChatGPT non esiste ancora. C'è solo un laboratorio a San Francisco che sta testando un nuovo modello di intelligenza artificiale. La start up decide di selezionare un team per una sessione di test. Nella lista c'è anche Abran Maldonado. È un Gates Millennium Scholar – studente del prestigioso programma di borse di studio finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation – da tempo si occupa di intelligenza artificiale, soprattutto delle implicazioni sociali dei modelli. Quando riceve la chiamata da Greg Brockman, uno dei fondatori della start up californiana che si chiama OpenAI, Maldonado accetta.

Una volta entrato nel laboratorio di OpenAI, Maldonado capisce che quell'intelligenza artificiale avrebbe cambiato tutto. "Quando sono tornato a casa ha provato a raccontare ad amici e familiari di quel software ancora in fase di test, nessuno ha capito". Era solo questione di tempo. Ora l'intelligenza artificiale è entrata nei nostri telefoni, negli uffici, la consultiamo per ricette, traduzioni, consigli di viaggio. Ben prima di ChatGPT Maldonado – che è diventato OpenAI ambassador – aveva immaginato un mondo simile, e per capire meglio quali saranno i futuri sviluppi dell'IA lo abbiamo intervistato a margine dell'AI Week di Milano.

Cosa hai pensato quando sei stato selezionato per entrare a far parte di un team di beta testing per GPT?

Ho capito subito che avrebbe cambiato il mondo. Ho cercato di condividere quella visione con amici, familiari e colleghi, ma all'epoca non li avevo convinti. Solo quando li ho presentati a Claira, la nostra influencer virtuale di intelligenza artificiale di Create Labs, hanno iniziato a coglierne il potenziale. Questo è avvenuto ben prima di ChatGPT.

E cosa facevi?

Lavoravo con i modelli di base anni prima, creando casi d'uso personalizzati e prototipi umani digitali per mostrare cosa fosse possibile.

Poi sei diventato ambasciatore di OpenAI: mi spieghi meglio il tuo ruolo?

All'inizio ho supportato OpenAI testando nuovi modelli in versione Beta, mi sono subito concentrato sull'impatto sociale dell'IA, ho fornito feedback e realizzato demo reali per mostrare al pubblico le potenzialità di questa tecnologia. Come ambasciatore, continuo ad aiutare le persone a navigare sulla piattaforma, il nostro team incontra o parla con gli utenti, e condividiamo le migliori pratiche per un utilizzo responsabile. Chiunque può contattarci tramite platform.openai.com/ambassadors.

Perché hai iniziato a lavorare con l'intelligenza artificiale?

Vengo da una comunità che raramente ha accesso anticipato a strumenti trasformativi e vedevo l'intelligenza artificiale come un modo per livellare il campo di gioco. Non avevo un budget o risorse enormi, ma l'intelligenza artificiale mi ha dato un vantaggio creativo e tecnico. Ecco perché ho creato Create Labs: per usare l'intelligenza artificiale generativa come forza per l'innovazione, l'accesso e l'equità.

Ti impegni a livello sociale per un’intelligenza artificiale più equa, eppure i software sono ancora pieni di pregiudizi…

È una sfida continua. I pregiudizi emergono perché i dati su cui si basa l'IA riflettono le disuguaglianze del mondo reale. Affrontiamo questo problema collaborando direttamente con esperti di comunità sottorappresentate, curando dataset inclusivi e valutando rigorosamente i risultati. L'obiettivo è offrire risposte più eque fin dalla progettazione.

L'IA sta diventando sempre più avanzata. È una minaccia reale per i lavoratori?

Sì, come ogni grande ondata di innovazione, l'IA sostituirà alcuni compiti. Ma crea anche opportunità. I ​​lavoratori dovranno riqualificarsi, adattarsi e imparare a lavorare con l'IA. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di competere con essa, ma di integrarla.

A proposito di integrazione, l'intelligenza artificiale può essere una risorsa per l'istruzione?

Nel settore dell'istruzione l'IA sta già trasformando il modo in cui personalizziamo l'apprendimento, progettiamo i programmi e valutiamo le prestazioni. Grazie al mio lavoro con le scuole, abbiamo introdotto strumenti di IA che aiutano gli insegnanti ad adattarsi in tempo reale alle esigenze degli studenti.

E nel settore sanitario invece?

Nel settore sanitario, abbiamo esplorato come l'IA possa supportare attività amministrative complesse come la codifica medica, liberando gli operatori sanitari e consentendo loro di concentrarsi sull'assistenza. In futuro, vedremo l'IA svolgere un ruolo più importante nella diagnostica e persino nella prevenzione sanitaria.

Prima abbiamo parlato di come l'IA potrebbe incidere sul mercato del lavoro. Qual è, secondo te, il rischio più sottovalutato dell'IA oggi?

Che ci affidiamo troppo a essa e iniziamo a sostituire la vera connessione umana. L'IA può simulare l'empatia, ma non può sostituire un amico, un partner o una comunità. Dobbiamo essere chiari e mettere dei confini nella nostra vita privata.

I modelli commettono ancora moltissimi errori, le cosiddette allucinazioni, mi spieghi cosa sono e perché possono essere pericolose?

I modelli di IA non conoscono i fatti: predicono la parola migliore successiva basandosi su schemi. Quindi a volte sembrano sicuri di sé, ma stanno solo indovinando. Questa è un'allucinazione. Può essere pericolosa in settori critici come la salute, il diritto o la finanza, dove ottenere la risposta sbagliata non è solo scomodo, ma dannoso. Ecco perché integriamo la supervisione umana in tutti i nostri progetti di IA.

Puoi darmi tre previsioni, a breve, medio e lungo termine, sull’evoluzione dell'intelligenza artificiale?

Certo. A breve termine gli LLM saranno integrati direttamente nel tuo browser e negli strumenti di produttività, assistendoti in modo invisibile in tutto ciò che fai online. A medio termine invece gli agenti di intelligenza artificiale vocale in tempo reale entreranno nella nostra quotidianità, sarà come parlare con Siri, ma più intelligente, veloci e utile. A lungo termine paradossalmente, l'intelligenza artificiale ci riporterà alla natura. Man mano che automatizza sempre più le nostre attività, le persone cercheranno un equilibrio: più tempo offline, più espressione creativa, più momenti umani.

Tu ora come utilizzi l'intelligenza artificiale?

La uso quotidianamente per l'ideazione di prodotti, la stesura di proposte per i clienti e la traduzione di visioni creative in prototipi funzionali. Spesso passiamo dal concept alla demo in 24-48 ore utilizzando gli LLM, il che ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare.

E invece per cosa non la useresti mai?

Consigli di coppia, supporto emotivo o consigli: tendono ad avere allucinazioni o a perdere le sfumature. E poi ci sono aspetti che, comunque, è meglio continuare ad affidare a persone reali.