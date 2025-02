video suggerito

Ora puoi usare ChatGPT su WhatsApp gratis in forma avanzata: come inviare foto e audio OpenAI ha svelato le nuove funzioni di ChatGPT per WhatsApp. Sarà possibile inviare immagini e comandi audio. Ma non solo. Presto si potrà collegare il chatbot al proprio abbonamento con OpenAI per allargare ancora di più le funzioni dell’intelligenza artificiale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’evoluzione di ChatGPT sta diventando sempre più rapida. Dall’autunno del 2022 il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI ha continuato a sfornare nuove versioni. Tra le ultime ChatGPT Gov per i dipendenti del governo degli Stati Uniti e ChatGPT-4o. Ora OpenAI ha deciso di inserire una nuova serie di funzioni all’interno del suo bot per WhatsApp.

Qui vi lasciamo la guida per poter parlare con l’intelligenza artificiale direttamente da WhatsApp. È gratis, bastano pochi minuti per installarlo e soprattutto può diventare molto comodo da usare quando si vuole accedere in modo rapido all’intelligenza artificiale. Fino a questo momento per dialogare con il bot si potevano usare solo comandi scritti. Ora invece si possono anche inviare immagini o direttamente note audio.

Come utilizzare le nuove funzioni di ChatGPT su WhatsApp

La funzione che riguarda le immagini è la più interessante. In breve sarà possibile inviare all’app direttamente delle immagini per potere chiedere informazioni sul documento inviato. Potremmo quindi farci leggere un immagine, distinguere gli elementi presenti all’interno. Da quello che ha spiegato OpenAI in un post su X invece la funziona legata ai messaggi vocali è meno entusiasmante. Semplicemente sarà possibile inviare dei comandi tramite vocali e non solo tramite testo.

L’ultimo annuncio di OpenAI per il chatbot di WhatsApp però apre a un futuro ancora diverso. Con i prossimi aggiornamenti infatti sarà possibile associare il chatbot direttamente a un abbonamento a OpenAI, in modo tale da avere anche le funzioni più avanzate dell’intelligenza artificiale.