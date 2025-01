video suggerito

ChatGPT lancia un nuovo modello: ma questa volta potrà usarlo solo il governo degli Stati Uniti Il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI si chiama ChatGPT Gov e potrà essere utilizzato solo dai dipendenti di enti governativi della Casa Bianca. L’obiettivo è quello di fornire un sistema più chiuso che garantisca la gestione dei dati riservati. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come sappiamo bene, i chatbot per dialogare con modelli di intelligenza artificiale possono essere molto utili per accompagnare un lavoro. Recuperano informazioni, leggono documenti, decifrano fotografie e messaggi. Se però il vostro lavoro è quello di trattare dati riservati forse non è il massimo condividerli con un’intelligenza artificiale fuori dalla vostra azienda.

OpenAI mentre sta facendo i conti con l’intelligenza artificiale di DeepSeek ha lanciato ChatGPT Gov, un modello simile a ChatGPT creato per essere usato solo dai membri delle agenzie federali degli Stati Uniti. La collaborazione tra OpenAI e Casa Bianca si annuncia sempre più stretta, visto che l’azienda guidata da Sam Altman fa parte del progetto StarGate, nonostante le remore di Elon Musk.

Come funziona ChatGPT Gov

Il modello ChatGPT Gov è una versione più chiusa di ChatGPT Enterprise, il modello di intelligenza artificiale dedicato alle aziende. L’obiettivo è quello di lanciarlo entro un mese, fornendo una piattaforma sicura e riservata ai 90.000 dipendenti di agenzie federali che nel 2024 hanno utilizzato varie versioni di ChatGPT. Secondo OpenAI, come riporta CNBC, il numero complessivo di richieste arrivato all’intelligenza artificiale di ChatGPT da dipendenti del governo è arrivato a circa 18 milioni. Per adessso ai giornalisti è stata mostrata solamente una demo.

Certo, interessante il timing. ChatGPT Gov è stato lanciato in un momento molto delicato, visto che con DeepSeek i mercati hanno dubitato per la prima volta della leadership americana sull’intelligenza artificiale.