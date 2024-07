Fedez e Mr. Marra, nuovo progetto dopo Muschio Selvaggio: “Stiamo tornando, per ora accontentatevi”

Il podcast Muschio Selvaggio è ormai da tempo condotto da Luis Sal. Quando Fedez e Mr. Marra hanno lasciato il progetto, tuttavia, hanno promesso: "Proseguiremo insieme altrove". E quella promessa sembra sia vicina a concretizzarsi. In queste ore, infatti, Davide Marra ha fatto visita agli uffici di Fedez. Poi, hanno annunciato ufficialmente che presto torneranno a lavorare insieme in un nuovo progetto.

L'annuncio di un nuovo progetto in arrivo è stato fatto da Fedez. Il cantante ha pubblicato una foto che lo ritrae con Davide Marra mentre mangiano un gelato. Lo scatto era accompagnato dall'annuncio del loro ritorno in un nuovo progetto:

L'annuncio, dunque, si è concluso con una punta di ironia che strizza l'occhio all'abitudine di Fedez di creare amicizie e rapporti lavorativi che poi regolarmente si sgretolano. Tra le persone con cui ha discusso il già citato Luis Sal, ma anche J-Ax, Fabio Rovazzi e Marracash. Processo inverso con il Presidente del Codacons Carlo Rienzi, con il quale prima ci sono stati anni di discussioni e poi l'improvvisa pace.

Muschio Selvaggio è legalmente di Luis Sal. Nonostante Fedez sostenga che la rinuncia al podcast sia stata in qualche modo anche una sua decisione, nelle scorse settimane non sono mancate frecciatine all'indirizzo dell'ex collega. Il mese scorso ha pubblicato il messaggio di un fan che recitava: "Muschio Selvaggio deve essere gestito da te, con Luis flop". Ospite de La Zanzara, inoltre, il cantante ha insistito perché Cruciani rispondesse alla sua domanda: "Muschio Selvaggio era meglio prima o adesso?". E aveva ottenuto la risposta voluta:

La domanda è inappropriata perché c'è un conflitto d'interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po' vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal.