video suggerito

“Torna a Muschio Selvaggio, Luis Sal flop”, Fedez pubblica l’appello dei fan dopo l’esito della causa Fedez in discoteca riceve un messaggio da un suo fan che lo vorrebbe di nuovo dietro al tavolo di Muschio Selvaggio, podcast ora divenuto di proprietà di Luis Sal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez all'Ex Macello a Milano ieri sera ha incontrato un fan di Muschio Selvaggio che, pur di farsi notare tra la folla, gli ha mostrato un messaggio scritto a caratteri grossi sul cellulare. Il rapper ha perso il podcast che inizialmente conduceva insieme a Luis Sal: ora quest'ultimo è unico proprietario della società e a un fan di Fedez la decisione del Tribunale di Milano dello scorso 28 maggio non sarebbe andata giù.

Il messaggio in discoteca per Fedez

Fedez nella notte era sul palco dell'Ex Macello, un noto locale milanese dove si è tenuto il Zamna Festival. Era dietro alla consolle, davanti a una grossa folla di persone presenti per saltare e ballare insieme al dj, e qualcuno in pista ha notato la sua presenza. Ha così deciso di fargli recapitare un messaggio che il rapper ha ripreso e pubblicato tra le stories. "Muschio Selvaggio deve essere gestito da te, con Luis flop", le parole scritte su un cellulare.

Fedez ha infatti lasciato Muschio Selvaggio che è diventato ora di proprietà di Luis Sal. Avrebbe deciso di mostrare il messaggio a lui dedicato per rimarcare il fatto che il podcast, dopo il suo addio, sta registrando numeri più bassi.

Leggi anche Muschio Selvaggio ora è di Luis Sal, Fedez nega la sconfitta e critica le nuove puntate del podcast

La battaglia giudiziaria terminata a favore di Luis Sal

Due giorni fa è arrivata l'ufficialità riguardo il passaggio di proprietà di Muschio Selvaggio a Luis Sal, ora unico proprietario. Nel comunicato diramato dall'azienda si legge: "La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio s.r.l. è terminata a favore di Luis Sal: lo scorso 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano con una decisione riservata, resa nota in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez) nei confronti della società di Luis, difesa dall’Avv. Ferrarini Nicolò del Foro di Modena; spegnendo così l’ultimo tentativo di Fedez di riprendersi il podcast dopo il precedente provvedimento di sequestro dello scorso febbraio che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario". Il rapper, dopo la nota, ha commentato la vicenda non ammettendo la sconfitta e rivelando di aver deciso di lasciare il podcast dopo la pubblicazione delle nuove puntate firmate dal suo ex socio.