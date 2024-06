video suggerito

Il Cerbero Podcast si ferma dopo l’uscita di Mr. Marra, è la fine di un’era: “Sospeso a tempo indeterminato” Il canale Twitch fondato da Davide Marra, Simone Santoro, Mr Flame e Davide Rubino, diventato in sei anni uno dei canali streaming più seguiti in Italia, chiude i battenti dopo l’uscita di Mr. Marra: “Non credo che i Boys abbiano l’interesse di andare avanti senza di me”. In futuro, lo streamer potrebbe creare una nuova realtà con Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La notizia era nell'aria già da un po'. Il Cerbero Podcast si ferma a tempo indeterminato. Il canale Twitch fondato da Davide Marra, Simone Santoro, Mr Flame e Davide Rubino, diventato in sei anni uno dei canali streaming più seguiti in Italia, chiude i battenti dopo l'uscita di Mr. Marra. Sui social network è un fiorire di elogi e anche di lacrime. Fioccano i ricordi da parte dei sostenitori del canale tra momenti amarcord e messaggi di ringraziamento. Effettivamente, il Cerbero Podcast è riuscito a essere, nell'era dell'esplosione di Twitch, un riferimento per una intera generazione di giovanissimi.

Cultura memetica, youtubica, scazzi dal mondo dei social, ma anche musica, politica, satira nel nome del politicamente scorrettissimo. Un ibrido tra Renzo Arbore, la Gialappa's e Cruciani grazie alla grande versatilità dei suoi protagonisti. Su tutti, proprio Mr. Marra che ha annunciato l'uscita dal gruppo e la conseguente decisione degli altri di non proseguire le trasmissioni senza di lui: IDa parte degli altri boys mi pare di capire che non ci sia l'interesse di portare avanti il podcast senza il sottoscritto, quindi probabilmente sospenderemo a tempo indeterminato gli impegni del Cerbero Podcast".

Che cosa succede adesso? Perché Mr. Marra ha lasciato il Cerbero Podcast? Mr. Marra è diventato popolare per aver affiancato Fedez in Muschio Selvaggio dopo l'uscita di Luis Sal. È indiscutibile che il suo ingresso in quel podcast ha contribuito a migliorare la linea editoriale di un prodotto che, tornato nelle mani di Sal, non riesce più a impattare come in precedenza. Il futuro per Mr. Marra dice Doom Entertainment, la casa di produzione di Fedez. Come avevamo già anticipato, Fedez vuole puntare forte sul mercato dei podcast e non è escluso che, dopo l'annuncio dell'apertura di un canale su OnlyFans, il rapper possa puntare fortissimo proprio su Mr. Marra per nuovi progetti insieme.