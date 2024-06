Fedez su OnlyFans: “Tutti scandalizzati, ma non farò post strappamutande”

video suggerito

Prima la presenza di OnlyFanser al release party del brano SEXY SHOP, poi la foto del nuovo cane Silvio mentre indossava la bandana con il logo della piattaforma e infine l’indiscrezione rilasciata in anteprima al conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. Oggi, con un carosello di foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Fedez ha dato l'annuncio ufficiale: l'inizio di una sua collaborazione con la piattaforma OnlyFans. "Niente post strappamutande" ha specificato il rapper nella didascalia del post.

Quali contenuti pubblicherà Fedez sul suo canale OnlyFans

È arrivata l’ufficialità. Fedez ha dato inizio ad una collaborazione con la piattaforma OnlyFans. Il rapper, come altri artisti prima di lui, utilizzerà il canale per regalare ai fan contenuti esclusivi sul backstage del video SEXY SHOP, canzone scritta insieme ad Emis Killa. Il progetto dovrebbe avere come obiettivo quello di fornire uno sguardo al dietro le quinte del suo processo creativo musicale, creando un legame più diretto con il pubblico.

L'annuncio di Fedez su Instagram

"Allarme, è arrivato questo bel ragazzone su Onlyfans" è con queste parole che Fedez ha annunciato ai follower l'inizio della sua collaborazione con la piattaforma. Nella didascalia del post si legge: "Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans". Il rapper ha quindi chiarito: "E invece no! Userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande". L'indiscrezione era iniziata a circolare qualche giorno fa, dopo la diffusione di alcuni messaggi vocali tra il cantante e Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico del programma La Zanzara. In quelle note audio, Fedez spiegava: "Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario".