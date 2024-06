Fedez torna sui social dopo giorni di assenza, tra le foto una in ospedale con la flebo

video suggerito

Fedez è tornato sui social dopo alcuni giorni di assenza. Il rapper ha condiviso alcuni scatti, tra cui uno che lo mostra in ospedale e che ha fatto preoccupare i fan. Poi si è mostrato nuovamente a Rozzano, città in cui è cresciuto, e insieme a un cane che sembrerebbe un nuovo cucciolo.

A cura di Elisabetta Murina

Fedez torna sui social dopo alcuni giorni di assenza. Il rapper ha pubblicato alcuni scatti che mostrano gli ultimi giorni vissuti, dopo che sul suo conto si sono rincorse diverse indiscrezioni. Tra le foto, ce ne è una che lo ritrae in ospedale con una flebo, confermando quindi le voci secondo cui avrebbe avuto alcuni problemi di salute. Negli scatti anche un cane che, secondo alcuni utenti, non sarebbe Paloma ma un nuovo cucciolo di cui avrebbe deciso di prendersi cura.

Fedez è stato in ospedale, le foto sui social dopo giorni di assenza

Dopo giorni di silenzio, in cui aveva smesso di pubblicare stories e post su Instagram, Fedez è tornato a condividere alcuni scatti sul suo profilo social, che mostrano come ha trascorso l'ultimo periodo. Una foto che lo ritrae in ospedale, in particolare, ha fatto preoccupare alcuni fan. Pare quindi che il rapper sia stato ricoverato per alcuni problemi di salute, di cui al momento non si hanno informazioni. Poi è tornato nuovamente a Rozzano, città in cui è cresciuto e dove è stato inaugurato uno skate park grazie al suo contributo. Nella sua vita ci sarebbe anche un nuovo arrivato, un cucciolo. Stando alle immagini, sarebbe un nuovo cane e non più Paloma, di cui Fedez avrebbe deciso di prendersi interamente cura. Di recente aveva raccontato di non vedere spesso il cane adottato con Chiara Ferragni, lanciando alla ormai ex moglie diverse frecciatine a riguardo. "Inserisci frase motivazionale a caso", è la didascalia che accompagna tutte le immagini.

Fedez non aveva partecipato al Tim Summer Hits, a cui era atteso

Il silenzio di Fedez degli scorsi giorni sui social non era passato inosservato. Il rapper era atteso lo scorso 13 giugno sul palco del Tim Summer Hits 2024, per cantare il nuovo brano Sexy Shop insieme a Emis Killa, ma non si era presentato. In molti si erano chiesti cosa gli fosse accaduto, ma da parte del diretto interessato non era arrivato alcun tipo di commento. Nel frattempo, su Instagram, si parlava di nuovi problemi di salute per il rapper, che lo avevano costretto al ricovero in ospedale. Indiscrezioni che ad oggi si sono rivelate fondate, vista la foto appena condivisa.