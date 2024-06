video suggerito

Fedez assente al Tim Summer Hits e sui social: le indiscrezioni sulla salute, cosa sappiamo Fedez si è assentato al Tim Summer Hits 2024 lo scorso giovedì 13 giugno a Roma e dopo il forfait si sono inseguiti rumors sulle sue condizioni di salute. Ecco cosa emerge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Fa rumore il silenzio social di Fedez seguito dal forfait al Tim Summer Hits dove era atteso per cantare Sexy Shop, il nuovo singolo, insieme a Emis Killa. Il rapper da diverse ore ha fatto sparire ogni traccia di sé, senza rivelare nulla su cosa gli sia successo, e varie indiscrezioni sul suo conto hanno cominciato a parlare per lui. Tutto è iniziato con alcune IG stories di Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore Social, poi l'inviato di Pomeriggio5, Michele Dessì, ieri avrebbe fatto chiarezza.

Il forfait al Tim Summer Hits a Roma

Fedez era nella lista degli ospiti del Tim Summer Hits 2024, nella serata di giovedì 13 giugno, ma il rapper non si è presentato sul palco. A cantare Sexy Shop insieme al pubblico è stato Emis Killa, da solo. In molti sui social hanno chiesto cosa fosse successo e il motivo della sua assenza, ma senza avere riscontri.

Al forfait, sono seguite alcune indiscrezioni lanciate da Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore Social, secondo le quali il rapper sta male ed è stato ricoverato in ospedale, al San Raffaele di Milano: "Sono stati giorni brutti, ora è stabile, non è grave. Deve stare sotto osservazione" ha dichiarato l'influencer del pettegolezzo online sui social ieri. Il ricovero è stato smentito poco dopo il lancio del rumors e a fare maggiormente chiarezza ci ha pensato l'inviato di Pomeriggio5, Michele Dessì, che a confermato però che il cantante non starebbe bene.

Michele Dessì di Pomeriggio5: "Non è ricoverato, ma è stato poco bene"

Dopo le indiscrezioni che parlavano di ricovero, Myrta Merlino a Pomeriggio5 si è collegata ieri, venerdì 14 giugno, con il suo inviato, Michele Dessì, che si trovava vicino casa del rapper. Il giornalista ha così fatto chiarezza: "Sui social e su alcuni giornali online si è diramata una notizia su Fedez secondo la quale è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Non è così. Possiamo dirvi con certezza che è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress sia per la separazione con la Ferragni sia per l'indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene". Fino ad ora, il rapper non ha ancora rotto il silenzio social e dal suo staff non sarebbe arrivata alcuna conferma o smentita sul suo stato di salute.