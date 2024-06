Fedez apre un canale OnlyFans: “Tutti mi dicono di ripulirmi l’immagine, io faccio il contrario”

video suggerito

Fedez ha annunciato che aprirà un profilo sulla piattaforma OnlyFans: "Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale".

Fedez ha rivelato a Giuseppe Cruciani il suo nuovo progetto: aprire un canale OnlyFans. Un'idea che gli è venuta nonostante in molti gli avessero consigliato di provare a "ripulirsi l'immagine": "Quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario".

Fedez apre un canale su OnlyFans

Fedez ha deciso di aprire un canale OnlyFans. Una notizia che ha dato in anteprima a Giuseppe Cruciani. Nell'audio con il conduttore della Zanzara esordisce con: "Ciao Crux come stai? Ti devo dare una novità". La risposta di Cruciani lascia intendere preoccupazione: "Ehi Fede, come va? Brutte notizie? Ti prego non mi dare brutte notizie un'altra volta. Cosa è successo?" Il cantante, però, lo tranquillizza subito: "No no, niente di grave. Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori". A questa risposta, Cruciani ironizza: "Ah meno male, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo. Anzi, ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire?".

Perché Fedez ha aperto un canale OnlyFans

Fedez spiega il perché abbia preso una decisione del genere: "Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l'immagine e io tac, apro un canale OnlyFans". Giuseppe Cruciani chiede se nel canale saranno presenti contenuti espliciti ma il cantante nega: "Ma va, ma che. Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario. Comunque adesso che mi hai dato l'idea sulla Lucarelli adesso faccio anche quello".