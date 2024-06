video suggerito

La mamma di Fedez contro Francesco Facchinetti: "Fatti i ca**i tuoi che campi cent'anni" Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha pubblicato una storia su Instagram che pare un attacco al conduttore che aveva parlato di suoi figlio: "Fatti i caz… tuoi che campi 100 anni".

Il proverbio più vecchio del mondo è anche un consiglio che, per l'occasione, sarebbe stato recapitato all'indirizzo del signor Francesco Facchinetti (almeno così pare) da Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come la madre super protettiva di Fedez. Lo scenario, del resto, è quello che è: caso Pandoro e conseguente caduta del mito dei Ferragnez e un figlio apparentemente sbalestrato, tra frequentazioni americane e, last but not least, l'annuncio dell'apertura di un profilo su OnlyFans. Insomma, il clima è teso. E allora pare che da una battuta di Francesco Facchinetti, condivisa in un video da Selvaggia Lucarelli, sia partito il dissing di "Mamma Fedez".

Perché la madre di Fedez ha lanciato una frecciata a Facchinetti

Il filmato condiviso da Selvaggia Lucarelli mostra un pranzo tra il suo manager, Niccolò Vecchiotti, e Francesco Facchinetti che è suo socio alla NewCo, l'agenzia di talenti concorrente proprio della Doom di Fedez. Nel filmato vediamo proprio Facchinetti fare una battuta sul libro di Selvaggia Lucarelli, quello sui Ferragnez: "Selvaggia", dice Facchinetti, "ora farai un libro anche su di noi?". Questa cosa non sarebbe andata giù alla signora Annamaria Berrinzaghi che avrebbe risposto al fuoco con il fuoco: "Fatti i caz… tuoi che campi 100 anni. Cit. Facchinetti". Enigmatico per alcuni, non troppo per altri.

L'apertura di un canale OnlyFans

Fedez, intanto, ha dichiarato che presto aprirà un canale OnlyFans. Si tratta di una collaborazione ufficiale con la divisione americana del social noto soprattutto per i contenuti privati per adulti: "Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori", ha dichiarato a Giuseppe Cruciani in una serie di messaggi vocali affidati a La Zanzara, "Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l'immagine e io tac, apro un canale OnlyFans". Una menzione anche per Selvaggia Lucarelli: "Pensavo che volevi fare un libro su di lei", dice Cruciani e Fedez non nega la possibilità: "Comunque adesso che mi hai dato l'idea sulla Lucarelli adesso faccio anche quello".