Alessandro Cattelan su Sanremo 2025: "Condurlo sarebbe una sfida, se mi chiamano rispondo presente" Alessandro Cattelan ospite di Domenica In commenta la notizia che lo vede tra i papabili sostituti di Amadeus nella prossima edizione di Sanremo, nel 2025: "Non ne so nulla, ma il Festival è un'istituzione. Se qualcuno ti chiama, non ci devi pensare. Devi rispondere presente".

A cura di Gaia Martino

Alessandro Cattelan è stato ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, domenica 3 marzo. Il conduttore ha parlato del suo show in onda in seconda serata su Rai2, Stasera C'è Cattelan: "Ogni giorno ti devono venire in mente cose nuove, è bello ma è tosta". Sulla possibilità di vederlo come conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ha commentato: "Non ne so niente, ma parliamo di un'istituzione. Se mi chiamano, rispondo presente".

Le parole di Alessandro Cattelan su Sanremo 2025

Alessandro Cattelan è nella lista dei papabili nomi che potrebbero prendere il posto di Amadeus al Festival di Sanremo 2025. In merito alle indiscrezioni circolate circa la sua probabile partecipazione, il conduttore ha spiegato: "Sono partite speculazioni, ma non so niente. Sanremo è un'istituzione, se ti chiamano rispondi presente. Certamente è una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre mantenuto un profilo diverso, si tratterebbe di un quotidiano. Si tratta di un lavoro da affrontare come un gioco, una sfida, è il programma che unisce tutti. Sarebbe bello farlo per mia nonna che chiede se lavoro ancora".

Alessandro Cattelan tra lavoro e vita privata

"La tv è il mio piano b, volevo fare il calciatore. Ho giocato fino a pochi anni fa": così Cattelan ha parlato del suo passato e dei suoi inizi nel piccolo schermo. Sui suoi programmi ha commentato: "Cambiare fa parte del mio carattere, mi piacciono le esperienze, cambiare le cose. Ogni volta che faccio un programma c'è sempre qualcuno, un grillo parlante, che si fa domande. Alla fine è un gioco, quando non avrò più questo lavoro penserò ‘è stato bello farlo'". Il conduttore ha raccontato poi come ha conosciuto la moglie Ludovica Sauer: "Ci siamo conosciuti ad un derby di calcio, se non l'avessi incontrata quel giorno non l'avrei mai più rivista. Era lì che doveva succedere. Lei è bella, mi colpì subito e il mio pensiero rimase al suo incontro. Mi presentai e in pochi minuti le chiesi il numero. Le diedi il mio, glielo scrissi a lettere". Alessandro Cattelan è papà di due bimbe che ama tanto: "Mi considerano simpatico, un genio. E so che durerà poco, voglio godermi questo momento".