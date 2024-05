Fedez non sarà ospite del nuovo programma di Cattelan: “Scelta della produzione dopo il caso Iovino”

video suggerito

Sarebbe saltata la partecipazione di Fedez al programma Da vicino nessuno è normale, nuovo format condotto da Alessandro Cattelan previsto per la prima serata di Rai2. Secondo Davide Maggio, il rapper sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di punta del programma, in grado con la fama della quale gode al momento di esercitare una notevole forza di attrazione sugli spettatori, come accaduto nel caso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve. Ma dato il presunto coinvolgimento dell’artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino, sarebbe sfumata l’ipotesi di avere Fedez da Cattelan.

La decisione della produzione di Da vicino nessuno è normale

Secondo quanto si legge sul sito Davide Maggio, sarebbe stata la produzione del programma a sospendere l’ospitata di Fedez dopo i recenti sviluppi sul caso che vede coinvolto il popolare “uomo del caffè” di Ilary Blasi. Fedez ha smentito di essere coinvolto nella vicenda ma è ormai nota la sua iscrizione nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso. La prima puntata di Da vicino nessuno è normale è fissata per lunedì 20 maggio in prima serata su Rai2.

La versione di Fedez: “Non c’ero”

Intervenuto al Salone del Libro di Torino, Fedez ha smentito il presunto coinvolgimento nell’aggressione consumatasi ai danni del personal trainer dei vip. “Non è nemmeno una notizia, questa cosa vi fa gola soltanto perché ci sono io”, ha dichiarato infastidito il rapper per poi aggiungere, “Io non c'ero. Ma sul posto di cosa? Ma quale aggressione, se non c'è referto medico, non c'è la persona ferita? Per configurarsi, il reato di lesioni personali ha bisogno di un referto di 40 giorni e quindi non ci sono gli estremi”. “Non abbiamo evidenza di nulla. Nulla è arrivato dalla Procura”, ha fatto sapere intanto a Fanpage.it l’avvocato di Fedez, Gabriele Minniti.