Cristiano Iovino aggredito a Milano da 6 persone scese da un minivan: l'ipotesi della spedizione punitiva Il personal trainer Cristiano Iovino è stato aggredito la notte tra 21 e 22 aprile da 6 persone scese da un minivan a Milano. Il 37enne non ha sporto denuncia, ma i carabinieri hanno presentato un'annotazione alla Procura.

A cura di Enrico Spaccini

Cristiano Iovino (foto da Instagram)

Non ha sporto denuncia Cristiano Iovino per il pestaggio che ha subito nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile in zona Portello a Milano, ma gli investigatori vogliono far chiarezza su quanto accaduto in via Marco Ulpio Traiano. Il personal trainer romano, chiamato da Francesco Totti a testimoniare in Tribunale in merito alla presunta infedeltà coniugale della showgirl Ilary Blasi, è stato picchiato da sei persone che lo hanno lasciato a terra sanguinante senza rapinarlo. I carabinieri ora intendono capire se si sia trattato di un evento estemporaneo o di una spedizione punitiva organizzata da tempo.

I carabinieri vogliono indagare sul pestaggio

L'aggressione è avvenuta intorno alle 3:30 di lunedì 22 aprile, quando Iovino stava tornando a casa dopo una notte trascorsa per locali non meglio identificati. Sei uomini sarebbero scesi da un minivan in via Marco Ulpio Traiano e, a mani nude, lo hanno picchiato in strada. Il 37enne è stato, poi, soccorso dal personale del 118 che lo ha trovato a terra sanguinante.

Sul posto, in zona Portello, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione Moscova che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Iovino, però, avrebbe fornito pochi elementi ai militari, rassicurandoli sul fatto di non essere stato rapinato.

Il personal trainer ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha sporto denuncia. Poiché si tratta di lesioni personali, con prognosi inferiore ai 20 giorni, occorre la querela affinché l'autorità giudiziaria possa procedere con le indagini. Dato che questa non è arrivata dalla vittima, gli investigatori hanno deciso di presentare un'annotazione alla Procura di Milano nel tentativo di ottenere il permesso di effettuare degli accertamenti: quello che i carabinieri vogliono capire è se il pestaggio sia stato frutto di un litigio nato quella sera in un locale, o una spedizione punitiva organizzata.

Chi è Cristiano Iovino

Il nome di Cristiano Iovino è molto conosciuto all'interno del mondo dello spettacolo romano. Tuttavia, del personal trainer si è parlato soprattutto dopo l'uscita del documentario Unica di Ilary Blasi prodotto da Netflix. Nel ripercorrere i motivi della separazione con l'ex capitano della Roma Francesco Totti, la showgirl ha raccontato del presunto flirt che ci sarebbe stato con Iovino e di cui si è iniziato a parlare dall'agosto del 2022.

Blasi ha parlato di un incontro tra i due "per un caffè", mentre lo stesso Iovino a Il Messaggero aveva detto di conoscere la conduttrice televisiva già dal 2020. Il prossimo 31 maggio si terrà un'udienza al Tribunale di Roma in cui il personal trainer è stato chiamato a testimoniare dalla difesa dell'ex calciatore in merito alla presunta infedeltà di Blasi.