Una banda di trenta giovani aggredisce la polizia locale, tre arresti e nove feriti

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di oggi, sabato 6 luglio, una trentina di persone ha accerchiato e aggredito una pattuglia della polizia locale di Milano in via Chiesa Rossa all'altezza del civico 83. A rivelarlo è stato l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli attraverso un post su Facebook.

"Stanotte via Chiesa Rossa 83, Municipio 5 sul naviglio, una pattuglia in servizio della Polizia Locale in servizio di controllo alle 4.45 veniva aggredita con lancio di bottiglie dagli avventori di un locale", ha scritto all'esponente. Sul posto sono intervenuti i rinforzi che hanno arrestato tre persone. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha invece inviato i medici e i paramedici del 118. Nove agenti sono stati portati in ospedale e ricoverati in codice verde. Nessuno di loro sarebbe infatti in pericolo di vita.

"I miei auguri ai giovanissimi agenti di rimettersi presto e il grazie alle pattuglie della Polizia Locale e le volanti della Polizia di Stato intervenute", ha scritto ancora l'assessore. Ha poi aggiunto che queste aggressioni "non sono accettabili: divertirsi è legittimo e siamo per una città ricca di vita e aggregazione, ma nel rispetto delle regole e nella qualità dell'aggregazione e dei locali che gestiscono l'intrattenimento".

Ha poi assicurato che è a lavoro per "assumere altri 500 vigili, per riorganizzare il corpo della Polizia Locale, per essere sempre più efficienti ed efficaci nel dare sicurezza e contrastare questi soggetti, e anche con la stessa determinazione per avere sempre maggiore tutela e sicurezza per chi lavora. E per fare sempre più controlli di sera e di notte, come di giorno".