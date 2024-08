video suggerito

Rissa a bottigliate tra gang in corso Como a Milano: sei arresti e due feriti Maxi rissa tra gang in corso Como a Milano: due gruppi si sono colpiti con cocci di bottiglia. Due persone sono rimaste ferite e in sei sono stati arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto si è verificata una maxi rissa tra gang in zona corso Como a Milano: due persone sono rimaste ferite e sei sono state arrestate. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

I due gruppi si sarebbero fronteggiati con alcune bottiglie di vetro poco dopo le 3. La rissa è esplosa in via Pasubio, che si trova a pochi passi da piazza XXV Aprile e dalla zona dei locali di corso Como. Alcuni passanti hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono stati inviati gli agenti della Volante del commissariato Garibaldi Venezia.

Ci sarebbero state almeno quindici persone coinvolte, ma all'arrivo delle forze dell'ordine erano rimasti in sei. Sono stati tutti arrestati con l'accusa di rissa aggravata: in manette sono finiti due ragazzi di vent'anni, uno di 24 anni, uno di trent'anni, uno di 26 anni e un altro di 27 anni. Due di loro sono rimasti feriti, ma in modo non grave.

In particolare il 26enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano: ha riportato alcune ferite da arma da taglio al capo. Il 24enne invece è finito in codice verde al Policlinico per alcune contusioni. Gli altri quattro hanno rifiutato le cure mediche e sono stati trasferiti in carcere dove attendono l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.