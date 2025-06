video suggerito

Rissa a bottigliate nel parcheggio dell’Esselunga a Milano, tre persone in ospedale: due arresti Si è consumata una violenta rissa a bottigliata all’Esselunga di via Adriano, a Milano. In seguito alla colluttazione, tre persone sono state trasportate in ospedale, due sono state arrestate con l’accusa di rissa aggravata. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nel corso della serata di ieri, venerdì 20 giugno, si è consumata una violenta rissa a colpi di bottiglie nei pressi dell'Esselunga di via Adriano, a Milano. In seguito alla colluttazione, tre persone sono state portate in ospedale, due sono state arrestate dalla polizia che è intervenuta per rissa aggravata.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, tutto sarebbe successo intorno alle ore 19:30 quando una segnalazione al 112 informava di una rissa nel parcheggio del supermercato. Una volta giunti sul posto, gli agenti della polizia avrebbero assistito alla rissa che era ancora in corso. Alla vita dei poliziotti, alcuni presenti hanno cercato di allontanarsi e nel parcheggio sarebbero rimasti soltanto tre uomini: due cittadini di nazionalità pakistana rispettivamente di 30 e 28 anni, poi arrestati, e un uomo di origini indiane di 45 anni per il quale è scattata una denuncia. Stando a quanto riferito dagli agenti, due di loro impugnavano delle bottiglie utilizzate come armi e anche davanti ai poliziotti avrebbero continuato a litigare, inveendo l'uno contro l'altro.

Insieme alla polizia sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno poi accompagnato i tre uomini in codice verde in ospedale per essere sottoposti ad alcuni accertamenti. Dai primi esami sarebbe emerso che i tre avevano assunto bevande alcoliche al momento dei fatti. Ancora da verificare le cause che hanno provocato la rissa che, però, sembrerebbe essere nata per futili motivi. Per due di loro è scattato l'arresto con l'accusa di rissa aggravata, denunciato a piede libero il 45enne indiano.