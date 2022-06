Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi: foto e video della festa, chi erano gli invitati vip Ieri al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno partecipato tanti amici e colleghi, da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Serena Bortone e Francesca Fialdini. Dopo le esibizioni di Andrea Sannino e Claudio Santamaria, il dj set di Ema Stokholma. Ecco tutti gli invitati vip.

A cura di Gaia Martino

Ieri Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno celebrato le loro nozze con Mara Venier che ha officiato l'unione e tantissimi amici e colleghi. La cerimonia si è tenuta a Labico, vicino Roma, nel resort della tenuta di Antonello Colonna e dopo il fatidico sì, gli sposi e gli invitati si sono scatenati in un party a ritmo di musica e divertimento. Andrea Sannino ha regalato un'emozionante esibizione sulle note di Abbracciame ripresa e pubblicata dalla Zia Mara, anche Claudio Santamaria si è esibito cantando "Roma non fa la stupida stasera", prima di dare spazio al dj set di Ema Stockholma e Andrea Delogu.

La sorpresa di Andrea Sannino dopo il fatidico sì

Dopo il fatidico sì, il cantante Andrea Sannino ha regalato una romantica esibizione sulle note di Abbracciame, la sua canzone di maggior successo. Accompagnato dal piano è stato ripreso da Mara Venier e dagli altri invitati. Per gli sposi si sarebbe trattata di una sorpresa. Il napoletano su Instagram si è rivolto a Zia Mara, al suo fianco: "È andata bene la sorpresa che abbiamo fatto? Abbiamo vinto?". "Direi di sì, è stato bellissimo, emozionante. Sei stato una sorpresa meravigliosa" ha replicato la conduttrice di Domenica In.

Gli invitati al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino

Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno celebrato il loro amore con tantissimi amici e colleghi. Al matrimonio tra gli invitati c'erano tantissimi Vip, noti nel mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. Il cantante Andrea Sannino ha cantato per la coppia ma non è stato il solo ad esibirsi: anche Claudio Santamaria sul palco ha cantato "Roma non fa la stupida stasera", ripreso da Alberto Matano che ha documentato il party di nozze su Instagram. Insieme all'attore anche sua moglie Francesca Barra. Tra gli invitati anche Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales, Nunzia De Girolamo, Vincenzo Spadafora, anche le conduttrici televisive Serena Bortone e Francesca Fialdini con il quale lo sposo ha scattato un selfie, condiviso su Instagram.

Il dj set di Ema Stokholma

Alberto Matano durante il party di nozze ha mostrato anche come la serata si è trasformata in una vera e propria discoteca con Ema Stokholma alla consolle accompagnata dalla vocalist Andrea Delogu. I due famosi volti televisivi, legate anche da una profonda amicizia, hanno fatto saltare e divertire gli invitati compreso lo sposo, il conduttore televisivo, lanciando le hit più famose del momento ed anche la sua, Ménage à trois.