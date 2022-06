Anche Andrea Sannino al matrimonio di Alberto Matano, la dedica con la sua “Abbracciame” Il cantante presente alle nozze del conduttore televisivo con il compagno Riccardo Mannino. Prima della cerimonia Mara Venier lo immortala mentre canta quello che è diventato già un classico.

A cura di Andrea Parrella

Il giorno delle nozze di Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino è arrivato. L'annuncio del conduttore c'era stato alcune settimane fa, con la notizia di Mara Venier che avrebbe officiato l'unione del conduttore con il suo compagno. La data delle nozze è quella di sabato 11 giugno, presenti tanti amici del mondo dello spettacolo e della politica, tra cui Andrea Delogu, Ema Stockholma, la stessa Mara Venier, Vincenzo Spadafora e una voce d'eccezione, quella di Andrea Sannino che canterà per la coppia.

A immortalarlo proprio Mara Venier in alcune storie prima dell'inizio della cerimonia. Il cantante napoletano, divenuto famoso a livello nazionale durante il lockdown e ospitato più volte a Domenica In, ha dedicato una "Abbracciame" speciale proprio per la pubblicazione su Instagram della conduttrice.

Alberto Matano parla delle nozze con Riccardo

"Sono quindici anni che stiamo insieme – ha raccontato Alberto Matano in un'intervistadedicata proprio al suo matrimonio – Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale". Solo alcune settimane fa, all'indomani dell'affossamento del Ddl Zan, Alberto Matano aveva espresso pubblicamente tutta la sua delusione per la decisione espressa dalle istituzioni. Oggi festeggia il suo matrimonio in un giorno simbolico, lo stesso in cui si festeggia il Gay Pride. Nella stessa intervista Matano ha aggiunto:

Ricordo l’infanzia come giorni sereni, lieti. Ma poi il cielo si annuvolò. Attorno ai 14 anni mi sono accorto con dolore che non crescevo. I miei amici erano almeno venti centimetri più di me. E allora la mia stanza si chiuse a chiave, come un riparo dal mondo. Perché fuori mi sembrava che le cose andassero a rovescio. Ho sofferto il bullismo. Mi isolavano dai giochi, mi prendevano in giro, mi sentivo ai margini della vita.

Dove si sposa Alberto Matano

Per il giorno delle nozze il giornalista Rai Alberto Matano e il fidanzato Riccardo Mannino hanno scelto il piccolo paese di Labico vicino a Roma. La scelta è ricaduto sul comune immerso nei Castelli Romani perché è qui che si trova il Resort con Spa dello chef Antonello Colonna, conosciuto come "l'ottavo re di Roma". L'Antonello Colonna resort e spa è una struttura immersa nel parco naturale di Labico, nel cuore dei castelli romani.