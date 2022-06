Mara Venier su com’è stato celebrare il matrimonio di Alberto Matano: “Mi si è strozzata la voce” La conduttrice di Domenica In racconta al Corriere della Sera il momento più emozionante della celebrazione del matrimonio: “Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..” mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti”.

Mara Venier è stata la celebrante d'eccezione del matrimonio di Alberto Matano e di Riccardo Mannino. La conduttrice di Domenica In è stata raggiunta dai cronisti del Corriere della Sera praticamente "in tempo reale", con una telefonata alle 21: "Sono molto emozionata. Quando ho detto la fatidica frase: ‘Vuoi tu Alberto prendere come tuo sposo…' e allora mi si è strozzata la voce". Al matrimonio della coppia anche l'amico di Mara Venier, il cantante Andrea Sannino che ha regalato ad Alberto Matano e Riccardo Mannino una versione dolcissima di "Abbracciame" e – da buon napoletano – un corno portafortuna, come ci ha raccontato a Fanpage.it.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier si è molto emozionata come ha spiegato ai colleghi del Corriere della Sera. Il momento più emozionante è stato proprio quando ha pronunciato la fatidica frase:

Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..” mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti. L’idea di essere lì a sposare i miei due amici era troppo commovente. Poi lentamente ce l’ho fatta e sono riuscita ad andare avanti. […] Sì è stato davvero un matrimonio d’amore puro, circondato da tanta amicizia. Io non ho dormito tre notti, mi sono letta e studiata i grandi poeti, tra cui Alda Merini. Mi ero preparata tanti discorsi belli, ma non ho detto nulla di tutto quel che mi ero studiata. Ho preferito raccontare a tutti”perchè siamo qua” .

La rivelazione: "Li ho spinti io a sposarsi"

La rivelazione più interessante è che a spingere per questo matrimonio è stata proprio lei: "Li ho spinti io a sposarsi". Tutto è iniziato durante un pranzo: "Eravamo a tavola" e "zia Mara" lo ha detto: "Non mi alzo da tavola finché non mi tirate fuori una data ".

Eravamo a tavola e due mesi fa, ho chiesto ad Alberto e Riccardo : “perchè non vi sposate? Io non mi alzo da tavola finché non tirate fuori la data. All’inizio Alberto tergiversava, Riccardo mi ha dato subito la data possibile. È stato bellissimo, emozionante, commovente: dopo pochi minuti stavamo brindando a tavola con gli occhi lucidi.

Tutti gli ospiti alla festa

Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino contava 200 ospiti. Tantissimi personaggi delle istituzioni, come il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Italia con delega alle pari opportunità e ai giovani, Vincenzo Spadafora (storico amico di Alberto Matano), c'era anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e l'attore Claudio Santamaria con Francesca Barra. C'erano Eleonora Daniele, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, c'era Fabio Canino e c'era anche Andrea Sannino, che ha cantato la canzone d'amore della coppia, "Abbracciame".