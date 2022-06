Alberto Matano commosso a La vita in diretta, la sorpresa di Mara Venier in studio prima delle nozze Mara Venier ha fatto una sorpresa ad Alberto Matano durante l’ultima puntata de La vita in diretta, il programma condotto dal giornalista su Rai1. “Zia Mara”, che celebrerà le nozze dell’amico e collega, è apparsa a sua insaputa in studio facendolo emozionare.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 3 giugno, si è conclusa l'edizione 2021/2022 de La vita in diretta, il programma ogni pomeriggio su Rai1 e condotto da Alberto Matano. Alla fine dell'ultima puntata, il giornalista ha ricevuto una sorpresa da parte di Mara Venier, un'amica e collega speciale, che celebrerà le sue nozze con il fidanzato Riccardo, annunciate quasi all'improvviso e in programma per giugno.

La sorpresa di Mara Venier ad Alberto Matano

Durante l'ultima puntata del programma, Alberto Matano ha visto comparire una sedia in più al tavolo degli ospiti e ha subito chiesto al resto dello staff cosa stesse succedendo. Poco dopo è intervenuta la regia, che ha annunciato una telefonata per il conduttore. Era Mara Venier, che prima si è collegata telefonicamente e poi è apparsa in studio per fare una sorpresa al collega.

Ignaro di tutto, Matano si è trovato davanti "Zia Mara" con un mazzo di fiori e si è commosso non appena l'ha vista. "Se cominciamo così, non so come faremo", ha detto il giornalista, riferendosi al fatto che sarà proprio la padrona di casa di Domenica In a celebrare le sue nozze con il fidanzato Riccardo. Il futuro sposo ha poi ringraziato l'amica per la sorpresa, l'ha abbracciata e ha aggiunto: "Mi commuovo oggi così dopo non mi commuovo più. Ne parliamo dopo!".

I ringraziamenti di Alberto Matano

Alla fine della puntata, l'ultima della stagione prima di settembre, è arrivato per Matano il momento dei ringraziamenti. Rivolgendosi alla telecamera e al pubblico da casa, il conduttore ha detto: