“Alberto Matano sposerà il compagno a luglio, a officiare la cerimonia sarà Mara Venier”

A cura di Daniela Seclì

Alberto Matano sarebbe ormai prossimo alle nozze con il suo compagno. A svelarlo è il settimanale Chi. Nella rubrica Chicche di Gossip, si legge che la cerimonia si terrà a luglio. Lo scorso febbraio, il giornalista e conduttore de La vita in diretta aveva parlato del suo desiderio di sposarsi. Secondo il magazine, al suo fianco avrebbe voluto un'amica speciale: Mara Venier.

Matrimonio Alberto Matano, sarà Mara Venier a officiare la cerimonia

Sul settimanale Chi si legge che Alberto Matano convolerà a nozze a luglio con il suo compagno. Molto riservato circa la sua vita privata, il conduttore non ha mai svelato pubblicamente il nome dell'uomo che gli sta accanto. Nelle chicche di gossip si legge:

"Alberto Matano dice sì a zia Mara. A pochi mesi dal suo coming out in diretta TV, Alberto Matano, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà niente meno che Mara Venier, una delle amiche più care del giornalista e conduttore".

Alberto Matano non ha ancora confermato l'indiscrezione

Al momento, Alberto Matano non ha ancora confermato l'indiscrezione riguardo le nozze imminenti. In un'intervista rilasciata al Corriere lo scorso febbraio, aveva manifestato il suo desiderio di non attendere troppo prima di pronunciare il fatidico sì:

"Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori. Si è fatta "una certa" per i figli".

Infine, aveva spiegato di voler proteggere la sua vita privata: "Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte"