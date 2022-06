La prima foto di Riccardo, futuro marito di Alberto Matano: “Si sposeranno l’11 giugno a Labico” Il settimanale Chi pubblica le prime foto che ritraggono Alberto Matano in compagnia del futuro marito Riccardo. Il magazine svela anche la data delle nozze e la location. A officiare la cerimonia sarà Mara Venier.

A cura di Daniela Seclì

Alberto Matano e il futuro marito Riccardo, fonte Chi

Alberto Matano è pronto a sposare il compagno Riccardo. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto che ritraggono il giornalista e conduttore de La vita in diretta, negli ultimi giorni da scapolo. Con lui c'è anche il suo futuro marito. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, la data delle nozze sarebbe ormai imminente. Alberto Matano sposerà Riccardo sabato 11 giugno.

Alberto Matano sposa Riccardo: data delle nozze e location

Alberto Matano e il compagno Riccardo, fonte Chi

La notizia del matrimonio di Alberto Matano, dopo essere trapelata grazie a un'indiscrezione diffusa dal settimanale Chi, è stata ufficializzata dal diretto interessato. Al Fatto Quotidiano, il giornalista ha fatto sapere: "È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione televisiva". Intanto, il settimanale Chi – che inizialmente aveva ipotizzato erroneamente le nozze a luglio – svela quale sarebbe la data delle nozze, ma anche la location scelta da Alberto Matano e Riccardo:

"Sabato 11 giugno, il conduttore e il compagno Riccardo si giureranno amore eterno a pochi passi da Roma, a Labico per l'esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna".

La cerimonia sarà officiata da Mara Venier

Alberto Matano e Riccardo, fonte Chi

Come già annunciato, accanto ad Alberto Matano in questo giorno speciale, ci sarà una carissima amica. A officiare la cerimonia, infatti, sarà la conduttrice Mara Venier. Il settimanale Chi aggiunge un ulteriore dettaglio. Fa sapere che l'evento sarà all'insegna della riservatezza e si terrà nel tardo pomeriggio di sabato 11 giugno. Nelle foto pubblicate dalla rivista, la coppia è stata immortalata in giro per le vie di Roma.

La fake news sulla relazione tra Matano e Spadafora

Alberto Matano ha sempre protetto la sua vita privata. Solo in questi giorni si è appreso il nome del compagno con cui condivide la vita da anni. Così, suo malgrado, il giornalista ha dovuto fare i conti anche con il rovescio della medaglia di un'eccessiva quanto lecita riservatezza. Se per anni ha preferito non esporsi circa l'identità del suo compagno, ci ha pensato il gossip a farlo per conto suo. A lungo si è vociferato di una relazione tra Alberto Matano e il deputato del M5S Vincenzo Spadafora. Una fake news, perché di questo si tratta, che ha cominciato a circolare all'indomani del coming out che l'ex ministro ha fatto nella trasmissione Che tempo che fa: