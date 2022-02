Alberto Matano: “Ho un compagno e vorrei sposarmi, è tardi per diventare genitore” Il conduttore Alberto Matano in una lunga intervista scende nei particolari riguardo la sua vita privata rivelando di avere un compagno e il suo desiderio di sposarlo presto.

A cura di Gaia Martino

Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, in una lunga intervista a Il Corriere ha parlato per la prima volta della sua vita privata annunciando di avere un compagno. "Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte" ha spiegato, ricordando quando, dopo lo stop del DDL Zan in Senato, ha raccontato di essere stato vittima di omofobia. Vorrebbe sposare presto il suo compagno, e quando sarà il momento lo annuncerà a tutti.

Alberto Matano pensa al matrimonio con il suo compagno

Alberto Matano ha parlato senza filtri della sua vita privata confessando di avere un compagno che desidera sposare.

Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Magari senza far passare troppo tempo.

L'idea delle nozze c'è e non è remota, più incerto è il conduttore riguardo l'ipotesi figli: "Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…".

La confessione sull'omofobia

A La Vita in diretta lo scorso ottobre, dopo lo stop del DDL Zan del Senato, Alberto Matano lanciò una forte testimonianza, raccontando di essere stato vittima di omofobia da adolescente. Dopo un servizio dedicato ai molteplici casi di persone vittime di discriminazioni, gesti violenti e pesanti attacchi verbali, il conduttore commosso commentò:

Storie come queste mi fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L'ho provato sulla mia pelle e so cosa significa e allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione.

A Il Corriere nel corso della sua lunga intervista ha aggiunto: