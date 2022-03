Barù dopo il GFVip: “Vorrei diventare padre, Jessica? Credo che la cotta per me le sia passata” Barù è ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo sabato 19 marzo. L’ex concorrente si racconta a tutto tondo, dal rapporto con Jessica ai suoi progetti lavorativi e personali fuori dalla casa.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barù senza filtri, come sempre, racconta la sua esperienza al GFVip ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. Con la franchezza che lo contraddistingue, il cugino di Costantino della Gherardesca ammette di aver partecipato al reality prendendolo come un lavoro, niente di più, che tuttavia si è rivelato un'esperienza interessante. "Ho accettato per soldi è chiaro, mi hanno pagato. E poi c'erano di mezzo le vacanza di Natale che odio. Infine mi interessava la sfida con me stesso, perché era una situazione lontanissima da me. Non avere il contatto con la natura è stato strano".

Il rapporto con Jessica

All'inizio, ammette l'ex gieffino, guardava i compagni con una certa diffidenza. Poi il GFvip si è rivelato un esperimento interessante e ha deciso di stare davvero al gioco. "Non pensavo che il pubblico riuscisse a capirmi", ammette. Un'esperienza segnata dal rapporto con Jessica Selassié, la principessina che alla fine la vittoria del reality se l'è portata a casa. Fuori da Cinecittà c'era un esercito schierato in favore del loro legame che, ribadisce Barù, è rimasto confinato all'amicizia. "Jessica è fantastica, fa ridere, è intelligente. Si è dimostrata una persona pulita. Tra noi c'è una grande amicizia, ma non c'è stato nulla perché io non volevo", racconta a Silvia Toffanin. "Non ci conosciamo, lei non mi conosce. In fondo credo che le sia passata la cotta per me".

Barù e il desiderio di diventare padre

Al momento è libero, anzi più che libero. Nessuna donna nel cuore di Barù, che di donne dentro e fuori la casa ne ha fatte invaghire. "Mi sono innamorato un paio di volte nella mia vita. Al momento però non c'è nessuna", racconta alla conduttrice. "La mia donna ideale? È simpatica e brillante". Ciò nonostante Barù ammette di avere il desiderio di diventare presto padre: "Nel giro di un paio d'anni penso di essere pronto". Nel frattempo, pensa ai progetti che ha in serbo nel dopo reality. "Aprirò un mio ristorante a Milano. Sarà temporaneo e farò soltanto brace". Senza dimenticare la tv: "Ho scritto dei programmi, su cibo e viaggi, mi piacerebbe metterli in scena".