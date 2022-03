Jessica Selassié: “Barù contrario ad avere un’intimità al GF Vip, mi ha chiesto di aspettare la fine” Jessica Hailé Selassié è tornata a parlare del rapporto con Barù e di quanto sarebbe accaduto tra loro nella capanna. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha anche svelato cosa farà con i soldi vinti.

La vincitrice del Grande Fratello Vip, Jessica Hailé Selassié, si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. La principessa etiope ha ripercorso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha svelato come userà i soldi vinti e ha parlato del rapporto con Barù. Ci sarà un futuro tra loro lontano dai riflettori?

Il rapporto con tra Jessica e Barù

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Jessica Hailé Selassié se ritiene che Barù fosse realmente interessato a lei, o se abbia coltivato un rapporto solo per arrivare in finale. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha replicato: "Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa ho capito sotto la capanna con lui? Che c'è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo". Poi ha concluso con un sorriso: "Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano".

Cosa farà con i 100 mila euro vinti

Come è risaputo, dei 100 mila euro vinti, la metà saranno devoluti in beneficenza. Con i restanti 50 mila euro, invece, Jessica Hailé Selassié vorrebbe aiutare la sua famiglia: "Se potrò aiutare mio padre lo farò". La giovane è legatissima anche alle sue sorelle, nonostante ritenga che Lulù a volte sia un po' troppo capricciosa:

"Quando è uscita Clarissa e sono rimasta da sola con Lulù, è stato molto difficile gestirla. Lulù è una dai mille capricci, che richiede mille attenzioni, anche quando non ha bisogno. Io ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch'io".

Infine, quanto ai sogni che spera di realizzare grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, c'è quello di diventare una conduttrice televisiva.