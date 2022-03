Jessica Selassié, primo video e prime parole dopo la vittoria del GF Vip: “Barù? C’è un’infatuazione” Jessica Hailé Selassié, dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al Tg5. Nel video pubblicato da un amico, poi, i festeggiamenti in compagnia delle sorelle Lulù e Clarissa.

A cura di Daniela Seclì

Jessica Hailé Selassié è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2022. La concorrente è riuscita a conquistare il pubblico di Canale5 senza sgomitare o urlare. Al contrario, durante le liti, ha sempre tentato di sottrarsi e di abbassare i toni. La sua pacatezza, la sua sensibilità e la sua ricerca dell'uomo giusto, hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori che hanno deciso di sostenerla e regalarle la vittoria e il relativo premio di 100 mila euro, di cui 50 mila da donare in beneficenza. Ma cosa è successo quando i riflettori si sono spenti?

Le prime parole di Jessica Hailé Selassié dopo la vittoria: dal sushi a Barù

Poco dopo essere stata proclamata vincitrice del Grande Fratello Vip, Jessica Hailé Selassié ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni del TG5. La principessa etiope ha ironizzato: "Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi". Dopo essere scoppiata a ridere, ha cominciato a fantasticare sul suo futuro: "Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle". Poi, una dichiarazione che non è stata trasmessa, ma che il popolo dei social ha prontamente intercettato: "Se mi sono innamorata (di Barù, ndr)? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata". Nel momento in cui scriviamo, Jessica non è ancora intervenuta sui suoi profili social, ma di certo presto si ritaglierà del tempo per ringraziare coloro che l'hanno sostenuta. Intanto, lo ha fatto nel video realizzato da un amico.

Il video in cui Jessica Hailé Selassié ringrazia chi l'ha sostenuta

Le prime immagini di Jessica Hailé Selassié dopo la vittoria sono state diffuse dal suo amico Samuel Montegrande. In un video, pubblicato su Twitter, la concorrente del Grande Fratello Vip è immortalata tra i palloncini, mentre brinda alla vittoria e commenta: "Vi amo, grazie, grazie". Alle sue spalle si notano le sorelle Lulù Hailé Selassié che stringe tra le braccia il suo cagnolino e Clarissa Hailé Selassié. Sulla tavola imbandita non manca l'agognato sushi.