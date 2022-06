Andrea Sannino al matrimonio di Alberto Matano: “Che emozione cantare per lui e per Riccardo” A Fanpage.it, il cantante di “Abbracciame” racconta la sua partecipazione al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Sannino: “Ho visto due persone che si stimano, si rispettano, si amano”.

Andrea Sannino non trattiene le emozioni. È molto provato quando lo raggiungiamo telefonicamente per farci raccontare com'è stato partecipare al matrimonio di Alberto Matano e di Riccardo Mannino: "Ho visto l'amore, quello vero". A Fanpage.it, il cantante di "Abbracciame" racconta nei dettagli quello che è successo: "Cantare in napoletano per persone così importanti, uomini e donne delle istituzioni, personaggi dello spettacolo, mi rende orgoglioso". E poi il regalo: "Non potevo evitare di marcare la mia napoletanità, ho regalato agli sposi un corno del maestro Marco Ferrigno che raffigura il dipinto del momento del matrimonio con zia Mara". Ecco cosa ci ha raccontato.

Andrea, com'è stato partecipare al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino?

È stato molto emozionante. Come diceva ‘zia' Mara Venier, durante la celebrazione, questo è amore. Abbiamo tutti visto l'amore, quello vero.

Alberto Matano e Riccardo Mannino, che persone hai conosciuto?

Sono due persone che si stimano, si rispettano, si amano. Sono gentilissime con il prossimo, così come lo sono state con me.

Andrea Sannino in un momento del matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino

Quali canzoni hai cantato?

Alberto e Riccardo mi hanno chiesto ‘Abbracciame'. L'hanno battezzata come la loro canzone d'amore. Poi ho cantato anche "Ammore", che è un'altra canzone che ama davvero tanto Mara Venier. Mi sono sentito davvero onorato perché c'erano tante persone delle istituzioni, dello spettacolo. È stata una bella esperienza, poi ho cantato in napoletano per persone che napoletane non erano. Sono ancora più felice di questo.

A proposito, hai fatto qualche regalo agli sposi?

Marcando la mia napoletanità, non potevo non portare un regalo tipico, un corno del maestro Marco Ferrigno dove è stato dipinto il momento del matrimonio, ovvero Mara Venier con la fascia da sindaca e Alberto e Riccardo abbracciati e felici.