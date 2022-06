Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati, gli auguri di Mara Venier: “Tanta felicità” Il conduttore di Rai 1 e il compagno, avvocato cassazionista di 55 anni, si sono scambiate le fedi e il fatidico sì. Le loro nozze si sono svolte in un resort immerso nel verde nella zona dei castelli romani, alla presenza di amici e colleghi della tv.

A cura di Giulia Turco

Alberto Matano e il suo compagno Riccardo Mannino si sono sposati. Con una cerimonia sobria e familiare, alla presenza di amici e colleghi, la coppia si è scambiata le promesse davanti al sindaco di Labico, vicino Roma. Nessuna Instagram Story del fatidico sì, ma gli invitati non hanno rinunciato a testimoniare la festa prima e dopo l’atto ufficiale.

Alberto Matano e Riccardo Mannino, lo scambio delle fedi

La cerimonia si è svolta tra le 18 e le 19 circa di sabato 11 giugno. Subito dopo lo scambio delle fedi, gli invitati tra i quali tanti colleghi dal mondo Rai hanno ripreso in mano i loro smartphone per augurare il meglio agli sposi. Tra gli auguri più sentiti ci sono quelli di Mara Venier, che ha dimostrato ad Alberto Matano tutto il suo affetto in un giorno così importante. “Emozionante, commovente, bellissimo. Evviva gli sposi!”, commenta la conduttrice in un video girato insieme a Francesca Fagnani. Poi ci sono i brindisi, gli abbracci, le foto: gli sposi si lasciano ritrarre finalmente con le fedi al dito, pieni di gioia. “Tanta tanta Felicità”, aggiunge Mara Venier stretta in un abbraccio con la coppia.

La gioia di Alberto Matano per le nozze

Alla vigilia del matrimonio, il conduttore Rai ha raccontato l’attesa di questo giorno speciale in un’intervista al Corriere, nel corso della quale ha spiegato il suo percorso di vita che lo ha portato a trovare la serenità di un amore stabile. Non sono mancate però le difficoltà. “Sono quindici anni che stiamo insieme”, racconta a proposito del suo compagno, avvocato cassazionista di 55 anni. Il conduttore de La vita in diretta ha raccontato la presa di coscienza dell’omosessualità, il bullismo, il coming out con i suoi genitori: “Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un’identità”.