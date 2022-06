Chi è Riccardo Mannino, l’avvocato cassazionista futuro marito di Alberto Matano Il futuro marito di Alberto Matano è Riccardo Mannino, avvocato cassazionista di 55 anni. I due convoleranno a nozze sabato 11 giugno.

A cura di Daniela Seclì

Riccardo Mannino e Alberto Matano

Riccardo Mannino è il futuro marito di Alberto Matano. Le nozze del conduttore de La Vita in Diretta si terranno sabato 11 giugno nel tardo pomeriggio. La location scelta, un incantevole resort, si trova a Lambico nei pressi di Roma. Intanto, dopo anni di totale riservatezza, sono spuntate le prime foto di coppia, pubblicate da Chi, e alcune informazioni su Riccardo Mannino, diffuse dal Corriere della Sera.

Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista e ha 55 anni

Riccardo Mannino ha 55 anni, dunque è quasi coetaneo di Alberto Matano che di anni ne ha 49. Nella vita fa l'avvocato cassazionista e, secondo quanto riporta il Corriere, si sarebbe laureato nel 1990 all'Università La Sapienza, frequentata inizialmente anche da Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta, infatti, prima di approdare alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, avrebbe frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Mannino sembra essere un uomo ricco di passioni, da quella per le auto d'epoca a quella per lo sport. L'avvocato andrebbe ogni giorno in palestra e amerebbe praticare lo sci sulle Dolomiti. Nel totale rispetto dell'ambiente, preferirebbe muoversi per le strade di Roma in bicicletta.

Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi l'11 giugno

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della coppia e ha svelato i dettagli della cerimonia nuziale. Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino si terrà sabato 11 giugno, nel tardo pomeriggio. La location scelta è Labico, comune nei pressi di Roma. In particolare, si festeggeranno le riservatissime nozze nel resort della tenuta Antonello Colonna. Ciliegina sulla torta, a officiare la cerimonia sarà una carissima amica di Alberto Matano. Il giornalista ha voluto al suo fianco in questo giorno speciale la conduttrice di Domenica In Mara Venier.