Alberto Matano, le vacanze con il marito, Raoul Bova e Rocio: “Il tempo con loro è sempre magico” Alberto Matano in una lunga intervista a Chi racconta delle sue vacanze trascorse con il marito Riccardo Mannino, Raoul Bova e Rocio Morales: “Con loro il tempo è magico”, ora è pronto a iniziare una nuova stagione di La Vita in Diretta, “Ci saranno sorprese”

A cura di Gaia Martino

Alberto Matano, prossimo a partire su Rai Uno con il suo La vita in diretta in programma il 5 settembre, in una lunga intervista al settimanale Chi ha raccontato delle sue vacanze – le prime da "marito" dopo le nozze con Riccardo Mannino a giugno – trascorse anche con la coppia di amici Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Ha aggiunto particolari sul suo ritorno a lavoro che coinciderà con il compleanno: quest'anno spegnerà 50 candeline e non teme l'avanzare dell'età. "Pensavo che questo traguardo sarebbe stato un momento catartico. Invece sono sereno, ho lo spirito dei 40 e la consapevolezza di un uomo maturo e centrato. Non ho organizzato ancora nulla, ma festeggerò senz'altro".

Le vacanze di Alberto Matano dopo le nozze

Dopo il matrimonio a giugno con Riccardo Mannino, che ha descritto come "una festa nella festa" per l'enorme affetto dimostrato dal pubblico, Alberto Matano ha trascorso un'estate all'insegna della serenità e dell'amore. "Dopo l'unione civile è un po' come se avessimo completato tutti i lavori di casa. Ha rinvigorito il rapporto, ha dato nuova luce, linfa, c'è tanta felicità" ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini nel quale aggiunge i dettagli delle sue vacanze.

La mia è stata una stagione piena d'amore e condivisione. Sono stato nella mia amata Calabria con mio marito Riccardo, la mia famiglia e poi in Sicilia e Spagna, in Andalusia con Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e le loro bimbe.

Il conduttore e il marito condividono con la coppia celebre nel mondo del cinema una profonda amicizia: "Condividiamo tutti gli stessi valori, le origini contano davvero molto poco. Con Raoul condivido quella calabrese, il cuore generoso. Rocio è una donna magnifica, vivace, intelligente, entusiasta, dinamica, e il tempo con loro è sempre magico".

Foto dal settimanale Chi

Le confessioni sulla nuova stagione de La vita in diretta

Il prossimo 5 settembre comincia La vita in diretta su Rai Uno, "un racconto sincero e senza filtri. Si è stabilito un legame importante con il pubblico e questo mi rende felice e orgoglioso. È un po' come se fosse un patto di fiducia che viene rinnovato ogni giorno" ha raccontato Alberto Matano, aggiungendo che nella prossima stagione ci saranno diverse novità.

Questa stagione continuerà il racconto della realtà, i fatti di cronaca, la grande attualità e si rinnoverà in qualche modo il nostro tavolo finale. Ci saranno graditi ritorni, figure alle quali il pubblico della Vita in diretta è già affezionato, ma anche delle new entry. Non mancheranno sorprese.

Alberto Matano alla domanda sul carattere ha confessato di avere un animo buono, "non attacco mai, al massimo mi difendo". "I miei collaboratori, sono certo, saranno tutti d'accordo nel dire che ho un buon carattere dal tratto mite, ma che allo stesso tempo sono un gran rompiscatole" ha aggiunto, spiegando che sul lavoro ci tiene alla precisione, è molto esigente.