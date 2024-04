video suggerito

Quando esce Celebrity Hunted 4: la data di uscita e il cast con i concorrenti della quarta stagione Il 6 maggio 2024 uscirà la nuova edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo. Nella quarta stagione del reality di Prime Video ci saranno quattro coppie, pronte a scappare e ad evitare di farsi catturare dai cacciatori. I concorrenti saranno Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Belen e Cecilia Rodriguez, Guè Pequeno e Ernia e Herbert Ballerina con Brenda Lodigiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta per tornare con la quarta stagione Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, il reality show di Prime Video nel quale otto personaggi famosi, divisi in 4 coppie, tentano la fuga in giro per l'Italia con l'obiettivo di non essere catturati. La data di uscita dei primi tre episodi è in programma per il 6 maggio 2024, i restanti saranno disponibili dal 13 maggio.

Quando esce la nuova stagione di Celebrity Hunted

La nuova stagione di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo sarà disponibile su Prime Video da lunedì 6 maggio 2024. Nella prima settimana saranno rilasciati solo i primi 3 episodi: i restanti tre, che si concluderanno con una sola coppia sul podio, saranno disponibili dal 13 maggio.

Le coppie scelte per la gara sono quattro e sono composte da volti celebri dello spettacolo, del cinema e del panorama musicale italiano. Dovranno scappare dai "cacciatori" in giro per l'Italia per evitare di essere catturati: durante il 12esimo giorno di fuga scopriranno la posizione esatta del traguardo e solo chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi notare o catturare vincerà il gioco che prevede un montepremi che sarà devoluto in beneficenza. Nella scorsa edizione Marco D'Amore e Salvatore Esposito hanno conquistato la vittoria finale: chi saranno i prossimi?

Il cast di Celebrity Hunted: chi sono i concorrenti

Il cast di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo 4 sarà composto da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la coppia insieme dal 2013, mai convolata a nozze. I due sono genitori di Francesco e Alessandro. Tra i partecipanti alla fuga anche le sorelle argentine, tra le più note della televisione italiana, Belen e Cecilia Rodriguez che partecipano per la prima volta insieme a un reality. Nel cast ci saranno anche le coppie formate dai rapper Guè Pequeno e Ernia e infine dai due attori e comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.