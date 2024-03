Isola dei Famosi 2024, tra i concorrenti anche la campionessa Valentina Vezzali L’Isola dei Famosi è ormai alle porte, dopo il cast tecnico già definito è il momento di conoscere alcuni dei concorrenti. Ai primi nomi già trapelati, si aggiungerebbe anche quello di Valentina Vezzali, l’iconica campionessa di scherma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è ormai alle porte e iniziano a circolare i nomi dei naufraghi. Stando a quanto riportato da TvBlog alcuni dei prossimi concorrenti del reality, provengono dal mondo della tv, del cinema, ma anche dello sport.

Valentina Vezzali all'Isola dei Famosi 2024

Tra i nomi emersi in queste settimane, a venir fuori sono stati quelli di Selen, ex stella dei film a luci rosse e Matilde Brandi, ballerina e showgirl, già tra le protagoniste di un Grande Fratello Vip. A loro, poi, si è aggiunto un altro volto noto del piccolo schermo, ovvero Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia, ora passato a Tv8 nel programma Ogni Mattina, dove ha una rubrica dedicata agli animali. Ma a questi nomi se ne sono aggiunti degli altri, anticipati da TvBlog. Si tratta di Beba, ovvero Roberta Lazzerini, attrice di cinema e tv, a cui si aggiunge Francesco Benigno, cantante e regista palermitano, che ha di recente firmato il film Il colore del dolore. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo a partecipare a questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi è Greta Zuccarello, ballerina del corpo di ballo di Ciao Darwin, l'attrice Maitè Yanes, vista fra gli interpreti del film di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli. Infine, ultimo nome anticipato dalla testata è quello di Valentina Vezzali. La campionessa di scherma, che ha smesso di gareggiare ormai otto anni fa, all'età di 42 anni dopo aver vinto ben 16 medaglie d'oro, e che nel 2022 è stata sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport durante il governo Draghi, sarebbe pronta a cimentarsi in questa nuova avventura.

Chi ci sarà in studio all'Isola dei Famosi 2024

Intanto, se i nomi dei naufraghi potrebbero rivelare ancora qualche sorpresa, ad essere certo è ormai il cast tecnico della trasmissione. Alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria, dopo il periodo al cui timone del reality c'è stata Ilary Blasi, mentre inviata sarà Elenoire Casalegno. In studio, invece, ci saranno ad affiancare la conduttrice, Sonia Bruganelli ormai avviata in veste di opinionista, sarà accompagnata in questa nuova avventura dal giornalista Dario Maltese, che replicherà l'esperienza vissuta da Cesara Buonamici al Grande Fratello.