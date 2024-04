video suggerito

Isola dei famosi, nessun eliminato: cinque naufraghi in nomination, cosa è successo nella quarta puntata Nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi non ci sono state eliminazioni, a causa della squalifica di Francesco Benigno. In nomination ci sono ben cinque concorrenti, ovvero Artur, Khady, Maité, Peppe e Alvina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella quarta puntata dell'Isola dei famosi 2024, trasmessa giovedì 18 aprile, nessun concorrente è stato eliminato. In nomination ci sono ben cinque concorrenti, ovvero Artur, Khady, Maité, Peppe e Alvina. La puntata era registrata, per lasciare gli spazi al reality spagnolo Supervivientes, che usufruisce della stessa location. Nei giorni scorsi, intanto, il colpo di scena con la squalifica di Francesco Benigno. Vladimir Luxuria ha affrontato la questione. Aggiornamenti anche sulle condizioni di salute dei naufraghi: Marina Suma è tornata in gioco nonostante i dolori alla schiena e alle costole dopo l'infortunio, Aras Senol e Edoardo Franco ancora fuori causa Covid. Due nuovi concorrenti si sono uniti al cast: Sonny Olumati e Rosanna Lodi.

Nessun eliminato nella puntata del 18 aprile

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2024 trasmessa giovedì 18 aprile, si sono sfidati al televoto Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Peppe Di Napoli e Joe Bastianich. Le regole di questa nomination erano molto chiare: i due naufraghi meno votati avrebbero dovuto sfidarsi in un duello per determinare chi rimandare in nomination nella prossima puntata. I meno votati sono stati Artur Dainese e Daniele Radini Tedeschi. Artur ha avuto la peggio ed è tornato in nomination.

Chi sono i naufraghi in nomination

Nel quarto appuntamento con l'Isola dei Famosi ben cinque sono i concorrenti finiti in nomination, tra personaggi noti e non che, ormai, fanno parte di un unico grande gruppo. Dopo aver chiamato i naufraghi in Palapa per esprimere le loro preferenze in merito a chi dovesse essere nominato, ecco quali sono i concorrenti che rischiano di tornare a casa: Artur, Khady, Maité, Peppe e Alvina.

Cosa è successo nella puntata del 18 aprile: il riassunto della quarta puntata

Nella quarta puntata dell'Isola dei famosi 2024, trasmessa giovedì 18 aprile, l'esito del televoto e un chiarimento da parte di Vladimir Luxuria sull'espulsione di Francesco Benigno. Marina Suma è tornata in gioco dopo l'infortunio: "Ma ho dolori alla schiena e alle costole". Aras Senol e Edoardo Franco ancora fuori dal gioco causa Covid. Intanto, si sono uniti al cast due nuovi concorrenti: Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Nel corso della puntata anche la frecciatina a Chiara Ferragni da parte del naufrago Daniele Tedeschi Radini. Pietro Fanelli ha spiegato perché non ama seguire le regole. Joe Bastianich ha raccontato i dolori della sua famiglia.