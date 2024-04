Chi sono Sonny Olumati e Rosanna Lodi, nuovi naufraghi dell’Isola dei famosi 2024

video suggerito

Due nuovi concorrenti all'Isola dei famosi 2024: Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Nella puntata trasmessa giovedì 18 aprile, si sono uniti al cast. Vladimir Luxuria li ha presentati e ha notato come siano particolarmente agguerriti. Ma chi sono i due nuovi naufraghi? Rosanna Lodi, presentata dalla conduttrice come "campionessa della pasta sfoglia" è stata tra i volti del programma di 7Gold Due chiacchiere in cucina. Sonny Olumati studia Medicina ed è un attivista e breaker professionista.

Chi è Sonny Olumati, attivista, breaker e prossimo alla laurea in Medicina

Vladimir Luxuria ha dato le prime informazioni su Sonny Olumati. Di lui ha detto: "Ti mancano pochi esami alla laurea in Medicina, sei un breaker professionista, sei super prestante. Una volta che ti presti, ti rivuoi indietro?". La battuta non è stata colta dal naufrago per problemi di audio: "Per me va bene tutto quello che hai detto ma non ho sentito, ti voglio bene". Il profilo Instagram del concorrente è sonny_olumati. Conta 161mila follower. È nato in Italia da genitori Nigeriani ed è un attivista dell'associazione Italiani senza cittadinanza. Ha scritto anche dei libri, tra cui "Il ragazzo leone". Spesso è apparso in programmi televisivi come Tagadà o Non è l'Arena.

Chi è Rosanna Lodi, "campionessa di pasta sfoglia"

Veniamo ora a Rosanna Lodi, che Vladimir Luxuria ha presentato come "Campionessa di pasta sfoglia". La naufraga ha ammesso di essere bravissima ai fornelli:

I matterelli sono tutti miei…se me ne costruiscono uno, altrimenti me lo costruisco da sola. Se so fare le tagliatelle? È normale, so fare i tortellini, i tortelloni, le tagliatelle, le pappardelle. Non temo né i mosquitos, né il giudizio di Joe Bastianich.

Sul suo profilo Instagram rosannalodi ha poco più di 34mila follower e si descrive come "attrice e showgirl da 20 anni". Presenti numerosi video delle ricette realizzate nel programma di 7Gold "Due chiacchiere in cucina". Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se i nuovi concorrenti riusciranno a integrarsi nel gruppo. Scettica Sonia Bruganelli: "Quando partono sono tutti senza macchia e senza paura, poi dopo una settimana piangono perché sono devastati".