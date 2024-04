video suggerito

Isola 2024, le condizioni di salute di Marina Suma dopo l'infortunio: "Dolori alla schiena e alle costole" Le condizioni di salute dei naufraghi dell'Isola dei famosi 2024. Aras Senol e Edoardo Franco ancora fuori dal gioco causa Covid: "Hanno bisogno di riposo". Marina Suma rientra.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 18 aprile è andata in onda la quarta puntata dell'Isola dei famosi 2024. In apertura, Vladimir Luxuria e Elenoire Casalegno hanno dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute dei naufraghi che al momento non sono in gioco causa Covid: "Aras Senol e Edoardo Franco non ci sono, però voglio rassicurarvi. Stanno bene, hanno bisogno di riposo, ma torneranno pimpanti più che mai". Poi gli aggiornamenti su Marina Suma, che ha avuto un brutto infortunio nella puntata di lunedì 15 aprile.

Come sta Marina Suma, la naufraga torna in gioco all'Isola 2024

Vladimir Luxuria ha chiesto a Elenoire Casalegno di aggiornarla sulle condizioni di salute di Marina Suma. L'inviata dell'Isola dei famosi allora ha detto: "Te lo faccio dire da lei". L'attrice è entrata nella Palapa per la gioia della conduttrice e del resto del gruppo:

Sono integra, non sono a metà per fortuna. Sto bene, niente di rotto, però ho avuto uno strattone molto forte. Sono sotto antinfiammatorio perché ho dei dolori alla schiena e alle costole. Però va bene dai, spero passerà.

Vladimir Luxuria, allora, si è detta convinta che Marina Suma sia l'esempio vivente che quando si cade, ci si deve rialzare.

Cosa è successo a Marina Suma, l'infortunio e la protesta

Marina Suma ha avuto un infortunio durante la prova di immunità che si è tenuta nella terza puntata dell'Isola dei famosi 2024. La naufraga era stata legata a una fune con Pietro Fanelli e la prova consisteva nel doversi dirigere verso i due lati opposti. All'inizio Pietro si è rifiutato di strattonarla, Luxuria ha fatto ripetere la prova e Marina Suma si è fatta male. Poco dopo, Fanelli ha protestato con la conduttrice:

Ho fatto un gesto di umanità verso una donna, come è giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Volevo dire che non siamo carne da macello. L'ho voluta aiutare perché sapevo di farle male e non volevo. La responsabilità è vostra, non mia. Una donna si è fatta male per colpa vostra.