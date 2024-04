video suggerito

Isola, Pietro Fanelli contro Luxuria: “Colpa vostra l’infortunio di Marina, non siamo carne da macello” “Non siamo carne da macello. È colpa vostra, non mia, se una concorrente si è fatta male”, ha detto Pietro Fanelli durante le nomination dopo l’infortunio di Marina Suma nella prova immunità. Il naufrago sostiene che la colpa sia del programma e di Vladimir Luxuria, che hanno fatto rifare la prova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2024, in onda lunedì 15 aprile, Marina Suma si è infortunata. La naufraga è stata strattonata dal suo compagno di gioco Pietro Fanelli durante la prova immunità. Il concorrente, al momento delle nomination, ha voluto chiarire un aspetto della vicenda, rivolgendosi alla conduttrice Vladimir Luxuria e al programma: "Non siamo carne da macello. La responsabilità è vostra".

Pietro Fanelli attacca il programma, la reazione di Luxuria

Chiamato in Palapa per le nomination, Pietro Fanelli ha voluto fare chiarezza sull'infortunio di Marian Suma avvenuto durante la prova immunità. Il concorrente ha spiegato di non essere responsabile di quanto accaduto, anzi, ritiene che la colpa sia del programma che gli ha fatto rifare la prova: "Ho fatto un gesto di umanità verso una donna, come è giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Volevo dire che non siamo carne da macello". "Tu hai volontariamente voluto favorirla? Pensavo non avessi capito le dinamiche, per questo te l'ho fatta rifare", ha spiegato Luxuria. Fanelli, però, è rimasto sulle sua posizione e ha precisato: "L'ho voluta aiutare perché sapevo di farle male e non volevo. La responsabilità è vostra , non mia. Una donna si è fatta male per colpa vostra". La conduttrice ha provato a placarlo: "Facciamo così, non è né colpa nostra né colpa tua. Marina comunque è in buone mani".

L'incidente di Marina Suma durante la prova immunità

La prova immunità consisteva in una corsa di coppia, che i due concorrenti hanno dovuto affrontare legati di spalle. Marina è stata appunto affiancata da Pietro, che inizialmente sembrava non aver capito le regole del gioco. Per questo motivo, Vladimir Luxuria ha deciso di far rifare la prova. Ed è in questa seconda occasione che la naufraga si è infortunata: correndo verso la giusta direzione, Pietro l'ha strattonata facendola cadere a terra. Suma è stata subito soccorsa e allontanata dall'Isola per accertamenti.