Isola dei Famosi, anche Edoardo Franco positivo al Covid: “Non vedo l’ora di parlare con lo psicologo”

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi 2024 il Covid continua a colpire i naufraghi. Dopo Aras Senol e Greta Zuccarello, anche Edoardo Franco è risultato positivo. Il vincitore di Masterchef 12 si trova ora in isolamento e non ha partecipato alla puntata del 15 aprile del reality, così come il noto attore turco. Vladimir Luxuria si è collegata con i concorrenti per aggiornare il pubblico sulle loro condizioni di salute.

Anche Edoardo Franco positivo al Covid: si trova in isolamento in albergo

Vladimir Luxuria ha aperto il collegamento con i due naufraghi, che si trovano ora in isolamento in albergo, per aggiornare il pubblico sulle loro condizioni. "Edoardo come va?", ha chiesto la conduttrice al naufrago. "Potrebbe andare meglio, purtroppo sono risultato anche io positivo al Covid venerdì mattina", ha risposto il concorrente. Al momento è asintomatico e spera di poter tornare presto dal resto del gruppo: "Per dei protocolli non posso essere sull'Isola, non ho sintomi. Spero di tornare presto, anche perché mi stavo abituando".

Luxuria ha poi raccontato al naufrago che il resto del gruppo è riuscito ad accendere il fuoco, così potrà cucinare. "Finalmente", ha commentato il ragazzo. Sonia Bruganelli invece gli ha chiesto se sia riuscito a sentire lo psicologo: "Non ho il telefono, lo vedrò quando si farà vivo, però non vedo l'ora di chiacchierare. I prime due giorni di quarantena sono stati difficili", ha risposto lui,

Come sta Aras Senol, ancora positivo al Covid

Se Franco è in albergo solo da qualche giorno, Aras ha già trascorso una settimana e spera di rientrare presto in gioco. "Ciao signora Vladimir", ha detto l'attore turco facendo ridere la conduttrice. Poi ha aggiunto: "Non vedo l'ora di tornare, sto bene, ho solo un pò di mal di testa". Sonia Bruganelli è intervenuta: "Mi auguro che Aras torni, spero che non rimanga lì e non veda passare tutti".