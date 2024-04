“Chiara Ferragni, esperta di beneficenza, mandami un pandoro”, l’appello di Daniele Tedeschi all’Isola

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Tedeschi Radini vuole vivere l'Isola dei Famosi in modo diverso dagli altri naufraghi. "Sono in vacanza, non farò niente. Non pretendo la mia parte di cibo, vivo come un barbone", ha spiegato il concorrente nella puntata del 18 aprile del reality, riassumendo la sua filosofia di gioco. Una filosofia che, però, ha generato qualche malumore.

"Io mi occupo di Caravaggio, tu di squacquerone", lo scontro con Joe Bastianich

Daniele sta vivendo la sua Isola dei Famosi con una filosofia ben precisa, che consiste nel non collaborare con il gruppo ma aspettare che qualcuno gli dia da mangiare. "Ho fatto questa scelta perché sento delle pressioni continue, non voglio rendere conto del mio comportamento a nessuno", ha spiegato.

Joe Bastianich però non è d'accordo con il suo modo di affrontare l'avventura in Honduras: "Vuole fare l'intellettuale, ma magari ha studiato due cose nella vita"."La differenza tra me e te è che io mi occupo di Caravaggio, tu di squacquerone. Io faccio show bene, tu male. Dimmi le cose in faccia la prossima volta", ha replicato Daniele.

Daniele Tedeschi cita Chiara Ferragni: "Mandami qualche pandoro"

Daniele si è poi confrontato con altri naufraghi, tra cui il leader della settimana Samuel Peron, che ha detto: "Prendesse e se ne andasse in un'altra Isola". "Vivrò della vostra elemosina", ha ribadito Tedeschi a proposito del cibo. Poi ha citato Chiara Ferragni: "Chiedo alla signora Chiara che è esperta di beneficenza di mandarmi qualche pandoro, che qui non si mangia".

Nel confronto è intervenuta anche l'opinionista Sonia Bruganelli, spiegando il suo punto di vista al naufrago: "Se davvero non ti interessa far parte del gruppo, non chiedere l'elemosina. Fatti la tua Isola, devi farcela da solo". "Voglio mangiare alle loro spalle. Non mi interessa il tuo ‘che bravo', non ho mai detto di volermi allontanare dal gruppo. Deciderò io quando mollare", ha ribattuto. L'unico disposto a dargli la sua dose di cibo, per il momento, è Pietro Fanelli.